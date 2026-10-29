Vea el gol de Cartaginés en Honduras que tiene soñando a don Leo y a todos los brumosos

Se disputa el partido definitivo entre Olimpia y Cartaginés por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Desde el pitazo, el equipo hondureño se fue al frente y muy rápido se hizo presente en la red, pero es que estas series son diferentes y los brumosos pasaron de verse en problemas a acercarse más a su objetivo más inmediato.

El gol de Olimpia tanto se dio en una acción de táctica fija, un tiro de esquina en el que cobró Rodríguez, Kevin Briceño dejó el balón suelto, cometió un error y en medio de una aglomeración de jugadores, la pelota terminó en su cabaña, enviada por el brumoso Luis Olivas. Con eso, el marcador global se empató 1-1 momentáneamente.

Más adelante, en el VAR se revisó si era válido un gol más de Olimpia. El central esperaba qué decidían desde la sala VOR, donde trazaban líneas para ver si Jorge Benguché estaba adelantado, pero en realidad, vieron otra cosa.

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