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Puro Deporte

Vea el gol con que Ecuador castigó a la Selección de Costa Rica

Ecuador consiguió abrir el marcador al minuto 22 del duelo ante Costa Rica

Pedro Vite de Ecuador controla el balón ante la marca de los jugadores de Costa Rica, Andrey Soto y Manfred Ugalde.
Pedro Vite, de Ecuador, trata de controlar el balón ante la marca de los jugadores de Costa Rica Andrey Soto y Manfred Ugalde. ARMANDO PRADO
Esteban Valverde