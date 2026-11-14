Vea el gol con que Ecuador castigó a la Selección de Costa Rica

Ecuador consiguió abrir el marcador al minuto 22 del partido ante la Selección de Costa Rica.

La anotación fue obra de Jordy Caicedo, quien realizó una diagonal, le ganó la espalda a Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas y logró definir ante la salida de Patrick Sequeira.

El delantero dejó atrás al guardameta costarricense y remató con el marco a disposición para enviar el balón al fondo de las redes.

Al cierre del primer tiempo, Ecuador derrota 1-0 a Costa Rica.