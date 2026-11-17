La Selección de Costa Rica recibió un gol al minuto siete del partido ante Argentina.

El tanto fue obra de Nico Paz. El volante de la Albiceleste cerró una gran combinación ofensiva, en la que Julián Álvarez fue protagonista al brindar una asistencia de tacón.

El inicio del compromiso fue complicado para Costa Rica, debido a que Argentina dominó la posesión del balón.

La primera acción de peligro de la Tricolor llegó al minuto 18, cuando Gerald Taylor se proyectó por la banda derecha y sacó un centro que remató Josimar Méndez, pero Emiliano Martínez evitó el empate.

Al minuto 31, Argentina vence 1-0 a Costa Rica.