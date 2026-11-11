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Vea cuántos estadios pidió Costa Rica y cuáles avaló FIFA para ser la sede del Mundial 2031

La FIFA dio su evaluación del Mundial Mayor del 2031, en el que Costa Rica será sede junto a Jamaica, EE. UU. y México

Estadio Nacional, árbitras
El Estadio Nacional es el reducto que de momento tiene el aval para ser sede de la Copa del Mundo Femenina 2031. Rafael Pacheco Granados
Esteban Valverde