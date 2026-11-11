Vea cuántos estadios pidió Costa Rica y cuáles avaló FIFA para ser la sede del Mundial 2031

Este 11 de noviembre la FIFA dio a conocer el informe de evaluación de la candidatura conjunta para organizar el Mundial Femenino Mayor de 2031, integrada por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. En el documento se pudo comprobar que, por el momento, para Costa Rica solamente se está considerando una sede: el INS Estadio (Estadio Nacional).

En su propuesta, la Federación Costarricense de Fútbol presentó dos escenarios: el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, y el Estadio Nacional. Sin embargo, en este informe, el Comité de Evaluación de la FIFA solamente está tomando en cuenta el reducto de La Sabana.

“La muestra representativa objeto del proceso de evaluación está compuesta por un total de 20 estadios. Catorce de los estadios propuestos se encuentran en Estados Unidos; cuatro, en México; uno, en Costa Rica; y uno, en Jamaica”, se lee en el informe de la FIFA.

Sobre el Estadio Nacional, la entidad destacó: “Inaugurado en 2011, es un recinto polivalente relativamente nuevo. Tiene una capacidad bruta de aproximadamente 35.000 localidades, por lo que supera con creces los requisitos para albergar partidos de la fase de grupos y de las primeras rondas de eliminación directa.

“El complejo está ubicado en el parque urbano más grande de la ciudad. En este estadio, sede de los partidos de la Selección Nacional de Costa Rica, se han celebrado una gran variedad de certámenes deportivos nacionales e internacionales, así como conciertos multitudinarios y otros acontecimientos importantes”, indica el documento.

La Fedefútbol propuso que el Estadio Ricardo Saprissa también fuera sede del Mundial 2031, pero de momento no será tomado en cuenta. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

Por otra parte, el organismo recalcó que el escenario cuenta con ventajas como la accesibilidad y las facilidades de parqueo.

“El estadio parece muy adecuado para albergar la competición”, se lee en el documento.

Aunque, de entrada, solamente se está considerando el Estadio Nacional, el mismo informe explicó que la organización propuso otras sedes en caso de que sea necesario tomar en cuenta escenarios adicionales. No obstante, por el momento, la FIFA recomienda los 20 estadios incluidos en la evaluación.

Uno de los aspectos que pudo influir para que el Ricardo Saprissa no fuera tomado en cuenta inicialmente es que el escenario no alcanza los 20.000 aficionados de capacidad, un requisito que la FIFA considera clave.

Si Costa Rica solamente cuenta con un escenario considerado en esta evaluación, esto podría dar una señal de cuántos equipos jugarían en el país, ya que podría tratarse de un grupo de la primera fase, es decir, cuatro selecciones.

En la Fedefútbol se planteó en algún momento la posibilidad de recibir al menos dos grupos, una situación que ahora parece más lejana. Sin embargo, lo positivo es que el proceso avanza para que el país pueda albergar partidos de un Mundial.

En cuanto a la candidatura conjunta para organizar el Mundial Femenino de 2031, integrada por Costa Rica, México, Estados Unidos y Jamaica, la FIFA le otorgó el aval desde el punto de vista técnico.

“Según los resultados de la evaluación técnica, la candidatura ha obtenido una puntuación general ponderada de 4,4 sobre 5. A la luz del resultado anterior, la FIFA ha determinado que la candidatura cumple los requisitos para ser considerada por el Consejo y el Congreso de la FIFA, ya que ha superado los requisitos mínimos de organización en la evaluación técnica de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031”, concluye el informe.

La Fedefútbol, por medio de un comunicado de prensa, confirmó que la candidatura recibió el aval para continuar con el proceso. Ahora, el 23 de noviembre será una fecha clave, pues se realizará un Congreso Extraordinario de la FIFA, en el que estará presente una delegación encabezada por Osael Maroto, presidente de la Federación, para participar en la presentación oficial de la candidatura.

Sin embargo, se da por un hecho que la candidatura será aceptada, a la luz de este informe y porque no se presentaron más aspirantes.