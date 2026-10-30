Vea cómo buscará Alajuelense hoy el boleto a la final de la Copa Centroamericana (tiene una baja)

Liga Deportiva Alajuelense confía en que esta noche será mágica en el Estadio Alejandro Morera Soto, en el partido definitivo ante Motagua por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Óscar Ramírez presenta una alineación titular ofensiva para buscar goles.
Además, el Macho también dejó piezas desequilibrantes en la suplencia, porque este juego tiene lo suyo. La serie está 0-0 y los rojinegros deben tener cuidado con su rival, recordando que el gol de visita se vuelve un peligro.
Sin embargo, Óscar Ramírez y sus hombres se enfocan más en lo que ellos mismos pueden hacer.
Para esta noche, Alajuelense tiene una baja importante en su once estelar y es el mediocampista Celso Borges, a quien no quieren arriesgar para evitar una recaída.
La alineación estelar de Alajuelense está conformada por Washington Ortega, Giancarlo González, Alexis Gamboa, Yerlan Sosa, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Juan Pablo Añor, Roan Wilson, Kenyel Michel, John Paul Ruiz y Ronaldo Cisneros.
En la suplencia de la Liga se encuentran Bayron Mora, Daniel Velásquez, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Luis Díaz, Farbod Samadian, Yeison Molina, Fernando Piñar, Deylan Aguilar, Creichel Pérez, Rashir Parkins y Esteban Cruz.
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