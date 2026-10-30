Vea cómo buscará Alajuelense hoy el boleto a la final de la Copa Centroamericana (tiene una baja)

Liga Deportiva Alajuelense confía en que esta noche será mágica en el Estadio Alejandro Morera Soto, en el partido definitivo ante Motagua por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Óscar Ramírez presenta una alineación titular ofensiva para buscar goles.

Además, el Macho también dejó piezas desequilibrantes en la suplencia, porque este juego tiene lo suyo. La serie está 0-0 y los rojinegros deben tener cuidado con su rival, recordando que el gol de visita se vuelve un peligro.

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