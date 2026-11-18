La Selección de Costa Rica tuvo una noche de pesadilla ante Argentina, una histórica goleada 7-0 en contra en la cual la Tricolor disputó uno de los peores partidos de su historia.

El tercer gol albiceleste, obra de Nico Paz, resume completamente el partido de la Sele. En esta acción recibe el balón y, tras hacerlo, choca con Francisco Calvo, a quien regatea fácilmente y, pese a los intentos del defensor por frenarlo, no lo logra.

Después, se ve al futbolista del Como conduciendo el balón hasta el borde del área, en donde Calvo sigue intentando detenerlo, pero se ve interrumpido tras chocar con Carlos Mora y caerse al terreno de juego.

Aunque el zaguero costarricense se repone rápidamente, ni él ni Juan Pablo Vargas —quien también llegó a defender la acción— pudieron evitar que Paz rematara al ángulo izquierdo de Patrick Sequeira.

La jugada resume perfectamente un partido en el que a la Sele no le salió nada de lo que intentó y que fue básicamente un monólogo argentino en su segundo encuentro después de la era Messi.