Bryan Ruiz llegó al banquillo más caliente del país con índices de popularidad de dictador norcoreano. El problema es que ese crédito, por alto que sea, se puede agotar muy rápido.

Ruiz decidió experimentar con la Selección Nacional en el partido ante Argentina. Mal día para hacer ensayos: el 7-0 terminó siendo una de las peores goleadas de la historia, y con la sensación de que salió barato.

Ya sabemos que es facilísimo analizar el partido el día después, pero en este caso no había mayor sorpresa sobre la capacidad de fuego del oponente. Bryan no planteó el partido para perder así, aunque calibró mal tanto el arsenal propio como las capacidades del adversario.

Ruiz experimentó sobre todo con la media cancha. Sacrificó un hombre de marca -con respecto al juego ante Ecuador- y aquí viene el gran error: puso como uno de los tapones a Andrey Soto. Pretendió convertir a un extremo ofensivo y habilidoso en un leñador de hacha en mano.

La apuesta salió mal. Soto nunca se entendió con Celso Borges y, a partir de ahí, todo fue un naufragio. En la defensa, tampoco funcionó la ubicación de Francisco Calvo por izquierda, perdido en medio de los aviones argentinos.

No todo es culpa del entrenador y más bien algunos jugadores demostraron que no son de selección: una cosa es sobresalir en el campeonato de aquí y otra ir a competir a las grandes ligas. A Diego Mesén le bastaron dos minutos para demostrarlo.

El caso de Kenyel Michel es llamativo: en el torneo nacional marca diferencia en cada partido, le basta una corrida y un par de toques de balón para demostrar que es un jugador superior, pero en el Estadio Mario Kempes fue uno menos a pesar de que tenía la gran vitrina para sobresalir.

Así como el crédito del entrenador se pierde, también se puede recuperar con base en los resultados. En marzo vienen partidos oficiales rumbo a la Copa Oro, ante una selección de Puerto Rico a la que debemos ganar de manera convincente.

Por los saltos enormes que tiene el calendario de selecciones, el siguiente espacio para la Tricolor será en junio, ojalá clasificados para el torneo de Concacaf, un examen más riguroso. Y esperemos que ya sin experimentos innecesarios que solo comprometen la credibilidad de un proceso que apenas está empezando.