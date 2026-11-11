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Uruguay prueba a Argentina, el segundo rival de la Selección de Costa Rica esta Fecha FIFA

Antes de medirse a la Selección de Costa Rica, Argentina enfrentará a Uruguay en otra edición del Clásico del Río de la Plata

Diego Forlán atiende a la prensa este 11 de noviembre en el Centro de Entrenamiento de la Selección de Uruguay, de cara al partido amistoso ante Argentina del viernes.
Diego Forlán atiende a la prensa este 11 de noviembre en el Centro de Entrenamiento de la Selección de Uruguay, de cara al partido amistoso ante Argentina del viernes. DANIEL RODRIGUEZ
AFP