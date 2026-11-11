Uruguay prueba a Argentina, el segundo rival de la Selección de Costa Rica esta Fecha FIFA

Montevideo, Uruguay. El entrenador interino de la selección uruguaya, Diego Forlán, dijo este miércoles que será un “lindo desafío” comandar a la Celeste el viernes en el amistoso ante la “grandísima” Argentina, que cuatro días después jugará ante la Selección de Costa Rica.

Uruguay y Argentina disputarán en la mítica Bombonera de Buenos Aires una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. El duelo será el primero que dispute la Albiceleste tras la despedida internacional de Lionel Messi.

Luego de medirse a los charrúas, la Albiceleste jugará contra Costa Rica el próximo martes en Córdoba, para cerrar esta Fecha FIFA.

Nuestro contrato “es hasta marzo, pero creo que era un lindo desafío competir con una gran selección”, dijo Forlán en rueda de prensa desde el centro de entrenamientos de su equipo nacional.

El exdelantero reconoció que va a “ser un partido complicado” para sus dirigidos, pero confió en que también será duro para la actual vicecampeona del mundo enfrentar a Federico Valverde y compañía.

El duelo entre Argentina y Uruguay se disputará este viernes 13 de noviembre a las 5 p. m. hora de Costa Rica (8 p. m. locales).

El mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 asumió en agosto como entrenador interino de la Celeste, tras el estrepitoso fracaso sufrido por Uruguay en Norteamérica 2026.

Dirigido por el excéntrico Marcelo Bielsa, el equipo charrúa quedó eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo.

Forlán se estrenó con una gira de amistosos por Asia en setiembre y octubre que tuvo saldo positivo. Sus hombres cayeron en su visita a Japón (3-1), pero golearon a domicilio a Corea del Sur (4-1) y a la modesta India (6-1).

Para el duelo ante la Albiceleste, el técnico de 47 años tendrá por primera vez bajo su mando a Federico Valverde. El capitán del Real Madrid se perdió por lesión el tour debut del DT.

Enfrente, Uruguay tendrá a un combinado argentino que con el segundo puesto en Norteamérica 2026 extendió el romance que los dirigidos por Lionel Scaloni iniciaron en Catar 2022, cuando Messi levantó la Copa.

Uruguay cerrará la última fecha FIFA del año frente a República Dominicana el martes en el Campus de Maldonado, 140 km al este de Montevideo.

En marzo, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidirá si mantiene o no a Forlán en el cargo.