Brian Martínez, delantero mexicano que milita en la Asociación Deportiva San Carlos, dio a conocer, en una entrevista con el diario Récord de México, su intención de jugar con la Selección de Costa Rica.

El atacante, de 30 años, evaluó su presente en el fútbol costarricense y destacó que se siente muy satisfecho, pues considera que los rivales ya lo identifican como un delantero peligroso en el torneo nacional.

“Sí, gracias a Dios, ahora puedo ver una diferencia. La gente ya te ubica, los clubes, los rivales; ya uno es una referencia. Eso es algo importante y habla del trabajo del equipo, mío y de los que están conmigo”, afirmó Martínez.

El delantero explicó que no tendría ningún problema en vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica.

¿MÉXICO O COSTA RICA? 🇲🇽🇨🇷



Brian Martínez habló con nosotros y nos explicó su situación actual y confesó que tiene la gran oportunidad de jugar tanto para México como para Costa Rica.



🎥 @Rene_Tovar pic.twitter.com/nKCFMqIJ4X — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 16, 2026

“Yo no tengo problema, me casé con una tica y llevo años acá. No descarto ninguna posibilidad, hay que aprovechar cualquier posibilidad que se presente y, si yo puedo hacer esa parte, pues bienvenido sea”, concluyó.

Brian Martínez acumula cinco anotaciones en el Apertura 2026 y es la principal referencia ofensiva del equipo que dirige Wálter Centeno.

“Sí, sé que él tiene intención”, afirmó Carlos Acosta, gerente deportivo norteño, al ser consultado por La Nación. “Él se casó con una costarricense, pero está en los trámites para conseguir la nacionalidad, entonces hay que esperar. No es un proceso que se haga rápido”.

En cuanto al aporte deportivo del mexicano, Acosta profundizó: “Aquí marca mucha diferencia. Los nueves de área son escasos y como él me parece que menos, entonces es una buena opción y muy confiable para ser ofensivo”, finalizó.

Brian Martínez tiene contrato por un año y medio con San Carlos.