Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, habló ampliamente en la conferencia de prensa previa al duelo que disputará el equipo patrio este martes a las 5 p. m. contra Argentina, en Córdoba.

Ruiz expresó que ante la Albiceleste planteará una selección ordenada, pero “valiente”. Además, señaló que podría presentar cambios mínimos respecto al once que enfrentó a Ecuador, en el partido que terminó con derrota 2-0.

-¿Cómo será el planteamiento de la Selección de Costa Rica ante Argentina?

-Está claro que vinimos aquí a disputar dos fogueos de alto nivel. Queremos ver jugadores y es una oportunidad para todos los muchachos. Las oportunidades muchas veces se presentan de la manera menos esperada y hay que estar preparados.

“Difícilmente se cambiará mucho. Sí haremos algunos cambios, pero la idea es no echarnos atrás porque sería jugar en contra de nosotros. Vamos a hacer un bloque defensivo no tan bajo. Ya trabajamos lo que queremos hacer y cómo vamos a defender y atacar. Debemos ser valientes ante estos rivales”.

-¿Cómo manejará la baja de Alexis Gamboa?

-Lo de Alexis intentamos suplirlo con varios jugadores, pero al final no se nos dio la posibilidad y quedamos con 22 jugadores y dos invitados (los juveniles Saúl Durán y Sebastián Ocamica). Con respecto a Alexis, no fue titular en el partido pasado, pero ahora tuvo esa lesión. Tenía opción de jugar en este encuentro, pero sucedió lo que ya sabemos.

-¿Hay que dejarle claro a la gente que se necesita tiempo para ver un cambio en la dinámica de la Selección de Costa Rica?

-Se necesita tiempo y eso es inevitable. Los que han estudiado mucho a la Selección saben que se necesita tiempo. Vamos fecha FIFA a fecha FIFA; los partidos que se van presentando tienen que darnos una idea para la Selección. Yo les decía a los muchachos que en este primer partido contra Ecuador vimos una mayor intensidad de juego. Cuando baja nuestra intensidad y se nos parten las líneas, es complicado. Esto solo se puede corregir con trabajo.

“Estamos enfrentando a dos equipos de nivel mundial, con jugadores que juegan a máxima intensidad. No vamos a cambiar la intensidad de la noche a la mañana, pero sí tenemos que ser realistas sobre la mejoría que debe mostrar cada jugador”.

-A Carlos Mora se le vio mucha intensidad ante Ecuador. A otros no tanto. ¿Es un punto de mejora?

-Estoy de acuerdo en que Carlos Mora es muy intenso y por eso juega en Europa. De Josimar Alcócer me faltó muchísimo; lo hablé muy bien con él. Acá tiene que marcar diferencia. Él es referente, debe marcar diferencia; Carlos Mora sí lo hizo.

“Manfred Ugalde es un jugadorazo, se junta bien. La gente que juega con él debe juntarse e ir con esa intensidad. Los de afuera tienen que marcar diferencia, tienen que ser más atrevidos. A Josi el partido le costó, pero debe mejorar.

“Aquí en la Selección juega el que me demuestra, no por nombres”.

Moisés Caicedo, de Ecuador, castiga de penal a la Selección de Costa Rica en el amistoso que se disputó el pasado 13 de noviembre en Quito. La Tricolor de Bryan Ruiz apunta ahora a enfrentar a Argentina. (ARMANDO PRADO/AFP)

-¿Por qué no llegó Kendall Waston a la Selección?

-Yo le pedí disculpas a Saprissa, cometí un error, hablé con Kendall directamente y me dijo que estaba bien. Pedí disculpas porque no fue la forma correcta. Luego se hizo la convocatoria y nos dijeron que estaba en un tratamiento. En algún momento diferente hubiera ido más allá, pero no valía la pena; entendemos que no valía la pena discutir. Para el jugador fue injusto porque le quita la oportunidad de venir a jugar contra Argentina, pero eso es del club.

-¿Si los jugadores no le demuestran, se les cierran las puertas de la Selección?

-Yo no cerraré las puertas. Ellos ya saben lo que quiero; el que más cumpla es el que tendrá posibilidades. Necesito que rindan acá al máximo. Entonces, si vemos esfuerzo y paulatinamente hay una mejoría, seguirá siendo tomado en cuenta. Mientras me rinda acá, seguirá.

“Con lo de Bayron Mora, ha rendido acá espectacularmente. Sé que no juega mucho, pero nos sirve como arquero de proyección. Ojalá pueda jugar otros partidos porque eso es importante para su desarrollo”.

-¿La zona de la media cancha marcará el duelo contra Argentina?

-Es una parte importante de un equipo en general. Si el mediocampo funciona, lo demás funcionará bastante bien. El juego de Argentina es importante por esa zona. Para mí, es la mejor del mundo; es una de las más completas a nivel mundial. Pero queremos cerrar el medio campo. Tendremos algunos ajustes, pero queremos ser un equipo valiente.

“Argentina tuvo un 72% de posesión contra Uruguay, más de 700 pases. Fue un partidazo de Argentina; al final no ganó por circunstancias”.

-¿Cómo contrarrestar a Argentina?

-La forma de presionar de Argentina es que, cuando pierden el balón, ya hay cuatro o cinco jugadores encima. ¿Cómo saldremos de esa presión? Pues eso me lo guardo para mí. Los puntas son importantes para sostener el balón y liberar presión. Una vez que recuperemos el balón, ya verán el plan que haremos.

-¿Lionel Scaloni es un ejemplo para usted?

-Tengo muchos entrenadores de los que aprendí cosas. A Scaloni lo he seguido bastante porque llegó a la Selección de una manera inesperada. La gestión del jugador es importante. De cierta manera, nuestros jugadores son buenos técnicamente, entonces, de lo que hace Scaloni intento tomar algunas cosas, pero también he agarrado detalles de diferentes entrenadores. Hago un buen balance entre la fase ofensiva y la defensiva.