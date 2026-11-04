Un jugador de Cartaginés y ninguno de Saprissa en convocatoria para la Fecha FIFA

El buen momento de Cartaginés también tendrá representación en la Selección de Panamá. El delantero brumoso Manuel Morán fue convocado por el entrenador Thomas Christiansen para los partidos ante Curazao, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

Los partidos serán el 12 y 15 de noviembre.

Morán se ha convertido en una pieza importante en la ofensiva del equipo blanquiazul, que atraviesa un buen momento tanto en el Apertura 2026 como en la Copa Centroamericana.

Cartaginés suma 27 puntos y se mantiene en la pelea por el liderato del campeonato nacional, a tres unidades de Sporting FC, con un partido menos (el próximo jueves ante Inter San Carlos). Además, se prepara para disputar el título de la Copa Centroamericana ante Alajuelense, en diciembre.

Manuel Morán fue clave en la serie entre Cartaginés y Olimpia por la Coṕa Centroamericana; el panameño dio una asistencia en el juego de ida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El aporte de Morán ha sido determinante para los brumosos. El atacante acumula ocho asistencias en la presente campaña y ahora tendrá la oportunidad de mostrar su nivel con el combinado canalero.

Por otra parte, en Saprissa hay dos futbolistas panameños que están en el radar de su selección, pero ninguno apareció en la convocatoria: Fidel Escobar y Newton Williams.

Escobar, mundialista con Panamá en 2026, y Williams son habituales en el equipo titular de Hernán Medford. Sin embargo, ninguno fue tomado en cuenta por Christiansen para esta serie ante Curazao.

La situación contrasta con la que vive Cartaginés. Mientras Morán recibe el llamado de su selección, Saprissa atraviesa un momento irregular: quedó fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana, perdió el liderato del Apertura 2026 y cayó al tercer puesto después de empatar 0-0 ante Alajuelense.