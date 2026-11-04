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Puro Deporte

Un jugador de Cartaginés y ninguno de Saprissa en convocatoria para la Fecha FIFA

Una de las piezas claves en ofensiva de Cartaginés estará en duelos de su selección por la Nations League

Cartaginés vs. Saprissa
Cartaginés vive un gran momento grupal, lo cual se ve reflejado en sus extranjeros, quienes viven un gran momento y en el caso de Manuel Morán fue llamado por Panamá para la fecha FIFA de noviembre. Rafael Pacheco Granados
Esteban Valverde

El buen momento de Cartaginés también tendrá representación en la Selección de Panamá. El delantero brumoso Manuel Morán fue convocado por el entrenador Thomas Christiansen para los partidos ante Curazao, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

Los partidos serán el 12 y 15 de noviembre.