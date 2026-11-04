Cartaginés le hace caso a Amarini Villatoro: así venderá las entradas para la final de la Copa Centroamericana contra Alajuelense

Amarini Villatoro quiere que Cartaginés realmente se sienta local en el Estadio José Rafael Fello Meza el próximo 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense.
En varias ocasiones, el técnico chapín expresó que no se siente en casa cuando los brumosos reciben en la Vieja Metrópoli a la Liga o a Saprissa. Y hasta de manera pública le solicitó a la dirigencia planear algo para que en ese juego de la final los cartagos de verdad sean mayoría.
Así que ya Cartaginés tomó decisiones y este miércoles 4 de noviembre dio a conocer lo que planeó con respecto a esas entradas, así que tome nota de estas disposiciones:
- Inicio de venta: las entradas estarán disponibles a partir del 11 de noviembre.
- Preventa física: se realizará del 11 al 18 de noviembre en las oficinas del Estadio José Rafael Fello Meza.
- Personas beneficiadas con la preventa: podrán adquirir sus entradas aquellas personas que hayan comprado boletos para los partidos del Club Sport Cartaginés como local durante la actual edición de la Copa Centroamericana. Esta información será verificada mediante la base de datos de venta correspondiente a dichos encuentros.
- Compradores de entradas físicas: quienes hayan adquirido entradas físicas para los últimos dos partidos de la Liga Promerica podrán conservarlas y presentarlas como respaldo para tener acceso a la compra de su boleto para la final.
- Documento de identidad: Para verificar en la base de datos el comprador debe presentar su documento de identidad.
- Máximo de entradas por persona: Para asegurar que la mayoría de boletos queden en manos de aficionados, se venderá vender un máximo de 3 boletos por persona.
- Precios: los precios correspondientes a las diferentes localidades serán comunicados en los próximos días.
- Ingreso al estadio: todas las personas, sin excepción, deberán contar con su respectiva entrada para ingresar al compromiso.
- Afición visitante (Alajuelense): contará con el aforo establecido por Concacaf para este tipo de encuentros.
- Horario extendido: Durante la semana de preventa, Cartaginés anuncia que sus oficinas tendrán horario especial: miércoles 11, jueves 12, viernes 13, lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre de 8 a. m. a 7 p. m. (horario continuo). Sábado 14 de noviembre de 8 a. m. a 2 p. m. (horario continuo) y domingo 15 de noviembre cerrado.
Cartaginés indicó que una vez finalizado el periodo de preventa, se habilitará la venta general a través de su sitio web oficial.
“Queremos vivir esta gran final con un Estadio José Rafael Fello Meza teñido de azul y blanco. ¡Hagamos sentir nuestro apoyo durante los 90 minutos!”, señaló el cuadro brumoso en un comunicado oficial.
El partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf será el 6 de diciembre, a partir de las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.