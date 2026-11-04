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Cartaginés le hace caso a Amarini Villatoro: así venderá las entradas para la final de la Copa Centroamericana contra Alajuelense

Cartaginés emitió un comunicado con los lineamientos para adquirir los boletos. Es posible que la mayor parte de las entradas se agoten en preventa

Cartaginés vs. Alajuelense
Cartaginés y Alajuelense tienen una cita internacional pactada a dos juegos, en la final de la cuarta edición de la Copa Centroamericana. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín

Amarini Villatoro quiere que Cartaginés realmente se sienta local en el Estadio José Rafael Fello Meza el próximo 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense.

En varias ocasiones, el técnico chapín expresó que no se siente en casa cuando los brumosos reciben en la Vieja Metrópoli a la Liga o a Saprissa. Y hasta de manera pública le solicitó a la dirigencia planear algo para que en ese juego de la final los cartagos de verdad sean mayoría.

Así que ya Cartaginés tomó decisiones y este miércoles 4 de noviembre dio a conocer lo que planeó con respecto a esas entradas, así que tome nota de estas disposiciones: