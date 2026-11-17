Fue la primera mujer en retar al barro en Costa Rica, la primera en competir en 4x4 en el país. En 2017, cuando solo tenía 17 años, Dayanna Marín Zúñiga empezó a forjarse un nombre en el mundo de los motores y a darse a conocer como la Dama de Hierro.

El mundo de los motores llora su partida: Dayanna sufrió un accidente y falleció en Liberia.

El domingo pasado, alrededor de las 5 p. m., el Cuerpo de Bomberos de Liberia reportó que recibió una llamada para atender un accidente en el sector conocido como El Cañón del Atardecer.

Según información recopilada por La Nación, el fin de semana pasado Dayanna viajó junto a un grupo de pilotos a las faldas del volcán Rincón de la Vieja.

Tras la aventura, todos decidieron ir al mirador El Cañón del Atardecer. Dayanna fue de las primeras en llegar y decidió ir al baño a un lado de un peñón de unos 30 metros de altura, desde donde resbaló y cayó, lo que le provocó la muerte.

“Precipitación de persona en un guindo de 30 metros. La misma fallecida en el lugar”, reportó el Cuerpo de Bomberos de Liberia.

“Despedimos a una amiga, a una copilota, a una pilota. Despedimos a una hija, una hermana. Lamentablemente, el 15 de noviembre tuvo un accidente que hizo que ella perdiera la vida. Luchó hasta el final, pero no fue favorable”, afirmó Diego Rodríguez, del medio 4x4 del Trópico y amigo cercano de Dayanna, en un video que reprodujo Canal 7.

“A pesar de que uno disfruta mucho, lo más difícil es la inseguridad y la preparación de un carro para hacer un buen papel, pero se hace lo mejor con lo que se tiene. Yo corro en la categoría de ocho cilindros y me emociono bastante en cada competencia, porque en las pistas acá en Costa Rica siempre nos topamos con cosas diferentes”, dijo Dayanna recientemente en una entrevista con RPM TV.