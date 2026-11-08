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Puro Deporte

Desafío 4x4: vea las mejores fotos de una jornada llena de barro y adrenalina en Muelle de San Carlos

Silvestre, La Bestia y Barraco se dejaron la victoria en el Desafío 4x4, en el Estadio de Motores John Hull

Final desafío 4x4 San Carlos
El Desafío 4x4 fue de exigencia máxima en Muelle de San Carlos. Alonso Tenorio
Fanny Tayver Marín