Desafío 4x4: vea las mejores fotos de una jornada llena de barro y adrenalina en Muelle de San Carlos

El Desafío 4x4 llegó por primera vez al Estadio de Motores John Hull, en Muelle de San Carlos. Ahí, con 50 vehículos inscritos, la jornada puso a prueba la habilidad de las tripulaciones y la preparación de sus máquinas para superar terrenos extremos y obstáculos.

La competencia se disputó en las categorías A (8 cilindros), B (6 cilindros), C (4cilindros) y Absoluta, sobre un recorrido que combinó obstáculos técnicos, desniveles naturales y zonas de barro.

El Desafío 4x4 dejó imágenes dignas de ver, como esta. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El formato enfrentó a dos vehículos simultáneamente, cada uno en su respectivo carril, con la precisión de las maniobras como un factor determinante para completar el trazado.

En la categoría de 8 cilindros, Juan Jerónimo Sánchez Vargas y Juan Carlos Sánchez Vargas, del equipo Silvestre, conquistaron el primer lugar.

Entre más barro, mayor emoción: eso es el Desafío 4x4. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En 6 cilindros, Gustavo Canales Fallas y Marvin Soto Alfaro, del equipo La Bestia fueron quienes se dejaron la victoria.

Keilor Castro Robles y Jeremy Castro Robles, del equipo Barraco, ganaron en 4 cilindros.

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación del UltraCross, modalidad a cargo de UltraCross Costa Rica que reunió a los vehículos sobre un mismo circuito de barro, con salidas simultáneas y protagonismo de la velocidad, la aceleración y los adelantamientos.

El Desafío 4x4 por primera vez se efectuó en el Estadio de Motores John Hull, en Muelle de San Carlos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En esta modalidad, Ricardo Araya, al volante de El Abuelo, conquistó el primer lugar de la clasificación Absoluta.

Por divisiones, Sergio Díaz Herrera, en Pecho Amarillo, se impuso en 4 cilindros; Gustavo Canales Fallas, en La Bestia, obtuvo la victoria en 6 cilindros; y Ricardo Araya, en El Abuelo, se dejó el primer lugar en 8 cilindros.

50 vehículos le dieron vida al Desafío 4x4. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El programa incluyó el Cuadracross, con las categorías 50 cc, 80 cc, Junior y 4x4 ATV.

Los niños y jóvenes participantes ofrecieron una destacada demostración de dominio de sus máquinas y de habilidad para enfrentar las exigencias de la pista.

La jornada estuvo llena de adrenalina. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El evento fue producido por Family Fun–RPMTV, con una propuesta que reunió distintas modalidades del deporte todo terreno en una misma jornada.