Luego de dos semanas de pausa por la Selección de Costa Rica, el Torneo de Apertura 2026 regresa este viernes 20 de noviembre con la fecha 17 que permitirá empezar a esclarecer el liderato y los semifinalistas.

Pese a esto, varios clubes todavía deben minutos en una de las reglas más controversiales del certamen: los minutos Sub-21.

Únicamente cuatro equipos han cumplido con los 810 minutos que estipula la norma para los futbolistas nacidos en 2005 o después.

El primero de ellos es Puntarenas, que comanda la lista con 1.751 minutos, repartidos entre cuatro jugadores. Entre ellos destacan Dereck Cordero y Pablo Álvarez, quienes son dos de los tres futbolistas menores de 21 años que más participación han tenido en el campeonato, con 780 y 760 minutos, respectivamente.

El segundo en la lista es Alajuelense, con 1.181 minutos divididos entre cinco futbolistas. El más destacado de ellos es Yerlan Sosa, quien completa el podio de los jóvenes con más participación, con 777 minutos.

El tercer lugar le pertenece a Cartaginés, con 882 minutos acumulados por cinco jugadores; mientras que el cuarto puesto es de Inter San Carlos —el club más reciente en cumplir esta regla—, con 825 minutos conseguidos por cuatro futbolistas.

A diferencia de estos, hay seis clubes que aún deben minutos en este apartado —a tres de ellos les faltan más de 100—. Aunque todos podrían cumplirlos en la próxima jornada, en caso de no conseguirlo llegarían comprometidos a la última fecha.

El primero de este grupo es San Carlos. Los Toros del Norte tienen 767 minutos, divididos entre dos futbolistas, por lo que todavía deben 43 minutos de la regla Sub-21.

Después aparece Sporting; pese a estar luchando por el liderato, los albinegros todavía deben 49 minutos Sub-21, ya que acumulan 761 tras 16 jornadas.

Luego está Pérez Zeledón. Los colistas tienen 734 minutos divididos entre siete jugadores, por lo que son el equipo que más futbolistas jóvenes ha utilizado. De esta forma, los generaleños deben 76 minutos.

Uno de los clubes que más tiempo debe es Saprissa. Los actuales líderes del torneo llevan 705 minutos, por lo que les faltan 105.

Escorpiones, uno de los recién ascendidos y que está en la lucha por la parte baja, ha conseguido 682 minutos usando solo a dos jugadores. De esta manera, los belemitas deben 128 minutos.

El último, y también el club más comprometido, es Herediano. Luego de un torneo de pesadilla, los florenses apenas tienen 654 minutos, por lo que tendrán que utilizar a un joven por al menos 78 minutos en sus dos encuentros restantes para completar los 156 que deben.

En caso de que alguno de los clubes no cumpla con esta regla, se le descontarán tres puntos en este torneo, lo que podría dificultar sus aspiraciones en el presente campeonato o incluso a largo plazo, en apartados como el descenso o la clasificación a la Copa Centroamericana.