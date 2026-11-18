Manfred Ugalde, delantero de la Selección de Costa Rica, externó la complicada sensación que quedó tras la derrota de la Tricolor ante Argentina por 7-0.

El delantero del Spartak de Moscú, de Rusia, explicó que la Selección llegó con la clara intención de conseguir un buen resultado; sin embargo, la dinámica de Argentina fue devastadora.

“Difícil. No veníamos con la intención de este resultado. A este nivel se pagan caros los errores, pero hay que seguir trabajando. Se han hecho cosas buenas, queríamos victorias, pero esto es así”, expresó Ugalde a Radio Columbia.

Manfred añadió que eran conscientes de que tenían enfrente a un rival muy fuerte.

“Sabíamos que era la subcampeona del mundo, casi bicampeona. Es difícil sacar conclusiones; debemos irnos siendo autocríticos y saber que debemos mejorar. Técnicamente están mejor y debemos sacar mejor provecho de las oportunidades que tenemos”, recalcó el artillero.

Manfred agregó que vive un gran momento individual en el Spartak; no obstante, está a la espera de que se abra el mercado de fichajes, pese a que se siente feliz en Rusia.

“Estoy enfocado. Inicié bien la temporada. Esta noche será difícil después de un resultado así, pero vamos juego a juego. Vamos a ver qué pasa en el futuro”, finalizó.

Ugalde reconoció que, después de una derrota por 7-0, será muy complicado estar tranquilo, pero intentará trabajar en su club para contribuir a que la Selección tenga un mejor rendimiento en 2027.

Manfred fue una de las figuras del equipo tico durante el proceso hacia 2026, en el que destacó pese al fracaso de la Selección Nacional.