Este viernes se reinicia el Torneo de Apertura 2026 tras dos semanas de pausa por la Selección de Costa Rica, y la Unafut compartió el 11 mejor valorado de la pasada jornada, como parte de su colaboración con la plataforma especializada Sofascore.

En esta alineación, hay representación de cinco clubes de la Primera División, siendo Cartaginés el que cuenta con mayor presencia de futbolistas.

En la portería aparece Washington Ortega. El arquero de Alajuelense tuvo una valoración de 8,9 en la victoria 2-0 de los manudos ante Sporting.

Los defensores centrales son Alexis Gamboa, también jugador rojinegro, con una valoración de 7,7; y Jean Carlo Agüero, quien tuvo una calificación de 7,8 en el empate 1-1 de su club, San Carlos, ante Pérez Zeledón.

El lateral izquierdo también pertenece a los Toros del Norte; se trata de Gerardo Castillo, quien logró una valoración de 7,5. Mientras tanto, la defensa la completa Carlos Barahona, de Cartaginés, quien obtuvo una calificación de 7,8 en la goleada brumosa 4-2 ante Escorpiones.

Uno de los mediocampistas destacados en el equipo es Kenneth Cerdas (San Carlos), quien tuvo una calificación de 8; junto al norteño aparecen otros dos brumosos: Mauricio Villalobos (8,2) y Manuel Morán (8).

Por otro lado, la delantera está compuesta por tres futbolistas: Gerson Torres, de Saprissa, por la banda derecha, con una valoración de 8,3 en la victoria morada ante Puntarenas.

Junto al extremo aparecen Danilo Pimpinati (8,7), de Escorpiones, quien anotó doblete para los belemitas en la derrota ante Cartaginés; y Joaquín Alonso Hernández, quien consiguió un doblete en ese mismo partido, además de dos asistencias, lo que le valió una calificación de 10 y lo convirtió en el jugador mejor evaluado de toda la jornada 16.

De esta forma, Cartaginés aporta cuatro futbolistas, San Carlos tres, Alajuelense dos, y Saprissa y Escorpiones uno cada uno.