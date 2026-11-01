AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¿Tiene razón Herediano en sus reclamos por el gol de Sporting? Analista arbitral da su sentencia

Greivin Porras tiene un criterio contundente sobre el gol de Renzo Carballo en el partido entre Sporting y Herediano

Sporting enfrento a Herediano en Puente de Piedra
Sporting venció a Herediano en el Estadio Puente de Piedra, en Grecia. Prensa de Sporting
Fanny Tayver Marín

El partido entre Sporting y Herediano estaba ya en la recta final, en la reposición y Renzo Carballo envió el balón al fondo de las redes de la portería de Dany Carvajal.

Los albinegros lo celebraban con todo, porque con su triunfo por 1-0 ante Herediano, este sábado duermen como líderes y le meten presión a los demás equipos que buscan la clasificación y ese primer lugar.

Mientras que en el banquillo del Team, Yendrick Ruiz veía una tablet donde revisó el gol y gritaba que estaba en fuera de juego.