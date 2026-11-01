¿Tiene razón Herediano en sus reclamos por el gol de Sporting? Analista arbitral da su sentencia

El partido entre Sporting y Herediano estaba ya en la recta final, en la reposición y Renzo Carballo envió el balón al fondo de las redes de la portería de Dany Carvajal.

Los albinegros lo celebraban con todo, porque con su triunfo por 1-0 ante Herediano, este sábado duermen como líderes y le meten presión a los demás equipos que buscan la clasificación y ese primer lugar.

Mientras que en el banquillo del Team, Yendrick Ruiz veía una tablet donde revisó el gol y gritaba que estaba en fuera de juego.

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