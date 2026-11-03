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Puro Deporte

The Pacific Race 2027 convoca a la comunidad del ciclismo para su tercera edición en Guanacaste

La competencia de ciclismo de montaña The Pacific Race se disputará el 30 de abril y el 1.° de mayo con tres modalidades; ya están abiertas las inscripciones

La competencia de ciclismo de montaña The Pacific Race recorre todo tipo de paisajes de la geografía de Guanacaste.
La competencia de ciclismo de montaña The Pacific Race recorre todo tipo de paisajes de la geografía de Guanacaste. The Pacific Race
Fanny Tayver Marín

La tercera edición de la competencia de ciclismo de montaña The Pacific Race se disputará el 30 de abril y el 1.° de mayo de 2027 en la provincia de Guanacaste.

El punto de salida y meta para todas las categorías estará situado en Reserva Conchal. La prueba incorporará tramos por más de 10 fincas privadas del área y los trillos privados de Las Catalinas, trazados mediante la coordinación con propietarios de la zona y la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.

La organización confirmó la presencia de las leyendas del ciclismo costarricense Andrés Brenes, Federico Ramírez, Henry Raabe, José Adrián Bonilla, Adriana Rojas y Gregory Brenes.