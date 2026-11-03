The Pacific Race 2027 convoca a la comunidad del ciclismo para su tercera edición en Guanacaste

La tercera edición de la competencia de ciclismo de montaña The Pacific Race se disputará el 30 de abril y el 1.° de mayo de 2027 en la provincia de Guanacaste.

El punto de salida y meta para todas las categorías estará situado en Reserva Conchal. La prueba incorporará tramos por más de 10 fincas privadas del área y los trillos privados de Las Catalinas, trazados mediante la coordinación con propietarios de la zona y la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.

La organización confirmó la presencia de las leyendas del ciclismo costarricense Andrés Brenes, Federico Ramírez, Henry Raabe, José Adrián Bonilla, Adriana Rojas y Gregory Brenes.

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