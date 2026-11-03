The Pacific Race 2027 convoca a la comunidad del ciclismo para su tercera edición en Guanacaste

La tercera edición de la competencia de ciclismo de montaña The Pacific Race se disputará el 30 de abril y el 1.° de mayo de 2027 en la provincia de Guanacaste.
El punto de salida y meta para todas las categorías estará situado en Reserva Conchal. La prueba incorporará tramos por más de 10 fincas privadas del área y los trillos privados de Las Catalinas, trazados mediante la coordinación con propietarios de la zona y la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.
La organización confirmó la presencia de las leyendas del ciclismo costarricense Andrés Brenes, Federico Ramírez, Henry Raabe, José Adrián Bonilla, Adriana Rojas y Gregory Brenes.
“Para nosotros es un orgullo realizar la tercera edición de The Pacific Race y seguir consolidando un evento que busca ofrecer mucho más que una competencia de ciclismo: queremos que cada participante viva una experiencia deportiva, humana y de conexión con la naturaleza. Este año, además, nos llena de entusiasmo contar con la presencia de grandes leyendas del MTB costarricense, figuras que han marcado la historia de este deporte y que representan inspiración para las nuevas generaciones.
”Queremos que Guanacaste sea nuevamente el punto de encuentro de cientos de ciclistas que compartan su pasión por este deporte y se atrevan a superar sus propios límites”, declaró Gregory Brenes, organizador de la actividad.
La carrera ofrecerá tres modalidades de participación:
Ruta corta (“La Huella”): 50 kilómetros el 1.° de mayo de 2027.
Ruta larga (“El Legado”): 87 kilómetros el 1.° de mayo de 2027.
Multietapa: dos jornadas consecutivas con 85 kilómetros el 30 de abril (“La Leyenda”) y 87 kilómetros el 1.° de mayo (“El Legado”).
Las inscripciones se tramitarán en el sitio web oficial www.thepacificrace.com. Los clientes de Promérica Mastercard dispondrán de acceso desde el 2 de noviembre con una escala de rebajas: 30% del 2 al 8 de noviembre, 20% del 9 de noviembre al 31 de enero y 10% del 1.° de febrero hasta agotar existencias.
Las personas que soliciten y activen dicha tarjeta obtendrán una deducción de $100 en el registro. El registro para el público general, mediante tarjetas de débito o crédito de cualquier entidad bancaria, iniciará el 9 de noviembre.
Las tarifas de inscripción establecidas son:
Carrera Multietapa Full Experiencie (con jersey): $299
Carrera Multietapa Only Rider (sin jersey): $249
Ruta Larga Full Experiencie (con jersey): $190
Ruta Larga Only Rider (sin jersey): $140
Ruta Corta Full Experiencie (con jersey): $150
Ruta Corta Only Rider (sin jersey): $100
El jersey oficial también se venderá por separado a un costo de $100.
La competencia contará con divisiones Open Femenino, Open Masculino, Élite, Máster A, B, C, D y E en ambas ramas, además de las modalidades E-Bike y Gravel.
The Pacific Race cuenta con el respaldo de la marca país Esencial Costa Rica y recibió en su edición 2026 el galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Eventos Sostenibles.