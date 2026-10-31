Estas fotografías de La Ruta de los Conquistadores simplemente hay que verlas

Dos etapas, dos victorias y este sábado va por el título. Así podría resumirse el trabajo de Paolo Montoya en La Ruta de los Conquistadores, que este sábado llegará a su final.

El líder de la carrera que forma parte del equipo Colono Bikestation completó la travesía de 85 kilómetros entre Curridabat y Turrialba —con 2.760 metros de ascenso acumulado — con un tiempo de 3:46:20.

Pero en realidad, fue una jornada reñida con un cierre de infarto, porque Montoya superó por apenas un segundo a Keiron Solís, de Pedregal–7C, quien registró un tiempo de 3:46:21.

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