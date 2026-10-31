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Puro Deporte

Estas fotografías de La Ruta de los Conquistadores simplemente hay que verlas

La segunda etapa de La Ruta contó con un exigente recorrido de 85 kilómetros

Ruta de los Conquistadores 2026, segunda etapa
Los competidores en La Ruta de los Conquistadores disfrutan de la flora y fauna a lo largo de la travesía. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín

Dos etapas, dos victorias y este sábado va por el título. Así podría resumirse el trabajo de Paolo Montoya en La Ruta de los Conquistadores, que este sábado llegará a su final.

El líder de la carrera que forma parte del equipo Colono Bikestation completó la travesía de 85 kilómetros entre Curridabat y Turrialba —con 2.760 metros de ascenso acumulado — con un tiempo de 3:46:20.

Pero en realidad, fue una jornada reñida con un cierre de infarto, porque Montoya superó por apenas un segundo a Keiron Solís, de Pedregal–7C, quien registró un tiempo de 3:46:21.