Estas fotografías de La Ruta de los Conquistadores simplemente hay que verlas

Dos etapas, dos victorias y este sábado va por el título. Así podría resumirse el trabajo de Paolo Montoya en La Ruta de los Conquistadores, que este sábado llegará a su final.
El líder de la carrera que forma parte del equipo Colono Bikestation completó la travesía de 85 kilómetros entre Curridabat y Turrialba —con 2.760 metros de ascenso acumulado — con un tiempo de 3:46:20.
Pero en realidad, fue una jornada reñida con un cierre de infarto, porque Montoya superó por apenas un segundo a Keiron Solís, de Pedregal–7C, quien registró un tiempo de 3:46:21.
Carlos Herrera, también de Pedregal–7C, completó el podio de la categoría élite masculina con 3:50:23, a cuatro minutos y tres segundos del ganador.
La cuarta posición fue para Pablo Mudarra, del Colono Bikestation, quien finalizó con un registro de 4:11:15.
“Fue una etapa muy difícil. Keiron atacó desde la primera subida, pero decidí regular el esfuerzo con el apoyo de Pablo Mudarra, pensando en la altura y los ascensos que faltaban. Más adelante me sentí bien, aceleré y aproveché el descenso para recortar la diferencia hasta alcanzarlo.
”Prácticamente llegamos juntos y logramos mantener el liderato. Ahora toca recuperarse y cuidar la carrera, porque todavía queda una jornada muy exigente”, expresó Paolo Montoya.
En su edición 32, La Ruta reúne a ciclistas costarricenses y representantes de Canadá, México, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela y Perú.
Los participantes afrontan una de las pruebas de ciclismo de montaña más duras del mundo, en la que los fuertes ascensos, los descensos técnicos y la diversidad del terreno ponen a prueba su resistencia y habilidad durante tres jornadas.
La segunda etapa partió de Momentum Pinares, en Curridabat, y llevó a los competidores por Las Huellas, Llano Grande y Tierra Blanca, en dirección al Sanatorio Durán.
Posteriormente, enfrentaron el sector conocido como “zacate velcro”, camino a San Juan de Chicuá, en una jornada que tuvo como uno de sus principales atractivos el cruce entre los volcanes Irazú y Turrialba.
Uno de los mayores desafíos fue el descenso desde La Central, en el volcán Turrialba, hasta los cafetales de Aquiares, antes de continuar hacia la meta en el Hotel Casa Turire.
En la categoría élite femenina, Elena Fornoni se adjudicó la victoria de la segunda etapa con un tiempo de 4:57:48.
Al cierre de la segunda etapa, otros los líderes por categoría son José David Zamora Sandí, en 18–29 años; Allan Durán, en 30–39 años; Marco Vinicio, en 40–49 años; Ronny Alain, en 50–59 años; y Marvin Campos, en 60–99 años.
Este sábado caerá el telón de La Ruta, con un circuito de 80 kilómetros y 2.700 metros de ascenso acumulado, con salida y llegada en Casa Turire, en Turrialba.