¡Qué espectáculo! Vea las mejores fotos del primer día en La Ruta de los Conquistadores

Paolo Montoya dio un golpe de autoridad al ganar la primera etapa de La Ruta de los Conquistadores, reconocida como una de las competencias de ciclismo de montaña más extenuantes y míticas del planeta.

La jornada inaugural, que tomó la salida a las 5:30 a. m. desde Punta Leona en Garabito y concluyó en El Rodeo de Ciudad Colón, implicó 103 kilómetros de travesía con un desnivel positivo de 3.900 metros, consolidándose como el ascenso acumulado más riguroso de toda la edición.

Paolo Montoya detuvo el cronómetro en 4:57:59 para convertirse en el primer líder, seguido por Keiron Solís con un tiempo de 5:01:48 y Carlos Herrera en la tercera casilla con 5:14:22.

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