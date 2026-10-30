¡Qué espectáculo! Vea las mejores fotos del primer día en La Ruta de los Conquistadores

Paolo Montoya dio un golpe de autoridad al ganar la primera etapa de La Ruta de los Conquistadores, reconocida como una de las competencias de ciclismo de montaña más extenuantes y míticas del planeta.
La jornada inaugural, que tomó la salida a las 5:30 a. m. desde Punta Leona en Garabito y concluyó en El Rodeo de Ciudad Colón, implicó 103 kilómetros de travesía con un desnivel positivo de 3.900 metros, consolidándose como el ascenso acumulado más riguroso de toda la edición.
Paolo Montoya detuvo el cronómetro en 4:57:59 para convertirse en el primer líder, seguido por Keiron Solís con un tiempo de 5:01:48 y Carlos Herrera en la tercera casilla con 5:14:22.
La batalla sobre el barro y el asfalto comenzó a sentirse desde el kilómetro seis con la empinada subida entre Quebrada Ganado y Bijagual. A partir de allí, la carrera se adentró en Carara y transitó por San Francisco, San Pedro y San Pablo de Turrubares antes de encarar el demandante paso técnico por la antigua línea del ferrocarril en Escobal.
Cuatro corredores élite conformaron el grupo de punta: Carlos Herrera y Keiron Solís, actual campeón nacional de marathon,del equipo Pedregal–7C; y Paolo Montoya, múltiple campeón de La Ruta, junto con Pablo Mudarra, debutante en esta prueba, ambos del Colono Bikestation.
Durante los primeros kilómetros, Solís intentó escaparse en un par de ocasiones, pero Montoya respondió a sus ataques e impidió que abriera una diferencia.
Los cuatro llegaron juntos al sector del Parque Nacional Carara y, a la salida de ese tramo, Herrera marchaba en la primera posición.
Al paso por Escobal de Atenas, en la línea del tren, Paolo le recortó a Herrera y se mantuvo de puntero hasta alcanzar la meta en el Rodeo en Ciudad Colón. Keiron Solís fue segundo y Carlos Herrera completó el podio.
“Fue una etapa muy dura, especialmente en Carara, donde Carlos Herrera marcó la diferencia en los sectores técnicos. Logré alcanzarlo en la línea del tren y desde ahí mantuve un ritmo constante, cuidando la alimentación y la hidratación, con dos jornadas exigentes todavía por delante.
”Estoy muy contento con la victoria y agradecido con el equipo y mi compañero Pablo Mudarra. Este triunfo se lo dedico a mi familia, en memoria de un tío que falleció hace un mes”, expresó Paolo Montoya tras su victoria.
En la rama femenina, la gran protagonista del día fue Ana Yanci Solís, quien dentro de la categoría 30-39 se convirtió en la primera mujer en arribar a la meta con una marca de 7:48:01, escoltada por la corredora élite Elena Fornoni con un tiempo de 8:04:33.
La segunda etapa se realizará este viernes con un recorrido que conectará Momentum Pinares en Curridabat con Casa Turire con un total de 85 kilómetros y 2.760 metros de ascenso acumulado.
Esta cita llevará a los ciclistas por Las Huellas, Llano Grande y Tierra Blanca, en dirección al Sanatorio Durán. Después enfrentarán el sector conocido como “zacate velcro”, camino a San Juan de Chicuá, esta etapa marcará el espectacular cruce entre los volcanes Irazú y Turrialba.
Uno de los puntos más complicados será el descenso, desde La Central, en el volcán Turrialba hasta los cafetales de Aquiares, antes de continuar hacia Casa Turire.
La Ruta concluirá el sábado 31 de octubre con un circuito de 80 kilómetros y 2.700 metros de ascenso acumulado, con salida y meta en Casa Turire en Turrialba.
En la prueba participan ciclistas internacionales de Canadá, México, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela y Perú.