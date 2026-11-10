Tenía razón Puntarenas: Comisión de Arbitraje comprueba error que benefició a Saprissa

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol publicó la revisión y los audios del VAR de la última jornada del Torneo Apertura 2026 y determinó que Puntarenas fue víctima de un error en el partido ante Saprissa.

En los minutos de reposición, y con los morados al frente en el marcador 2-1, el porteño Klíver Gómez cayó en el área tras un contacto con Mariano Torres.

El central Cristopher Ramírez dejó pasar la acción, mientras el VAR analizaba la jugada. Finalmente, el encargado de la sala VOR, Jesús Montero, le dijo que reanudara el partido sin llamarlo a una revisión adicional en el monitor a un lado de la cancha.

“A criterio de la Comisión de Árbitros, la revisión realizada por el VAR fue incorrecta, ya que no identificó adecuadamente la naturaleza del contacto ni su incidencia directa en la caída del atacante. La acción constituye un zancadilla imprudente que debió ser sancionada como penal.

“Al existir suficiente evidencia, el VAR debió recomendar al árbitro una revisión en campo”, indica el reporte de la Comisión de Arbitraje emitido este martes.

En cuanto a los audios, se escucha que el asistente del VAR, Diego Salazar, sí apreció el penal, pero finalmente se impuso el criterio del responsable principal, Jesús Montero.

Inicialmente, el árbitro Cristopher Ramírez dice “No no”. Luego indica a sus compañeros en la sala VOR “Para mí es un cuerpo a cuerpo”.

Los encargados del VAR revisan las diferentes repeticiones hasta que uno dice “Se ve más una acción de juego”.

Entonces el asistente AVAR, Diego Salazar, indica “Es el defensor el que golpea imprudente”. Sin embargo, su compañero le replica “Pero ellos dos van corriendo... ”.

El asistente le dice para cerrar el intercambio: “A mí me parece imprudente (la entrada de Mariano), pero usted decide”.

Entonces Jesús Montero da su veredicto: “Tengo no llamado. Puede reanudar Christopher”.

A esas alturas, un penal hubiera podido cambiar la historia del partido, con un eventual empate en lugar de la victoria morada.