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Tenía razón Puntarenas: Comisión de Arbitraje comprueba error que benefició a Saprissa

El asistente del VAR sí vio el penal, pero el encargado principal dejó sin señalar falta que le hubiera dado un penal a Puntarenas ante Saprissa en el descuento

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Puntarenas llevó peligro a Saprissa e incluso pudo disponer del empate en un penal que ni el árbitro central ni el encargado del VAR vieron. JOHN DURAN
Esteban Valverde