Técnico de Olimpia explota por pregunta de Anthony Porras luego de quedar fuera en la Copa Centroamericana: esto pasó

Eduardo Espinel tenía un nudo atravesado en la garganta luego de que Olimpia no pudo contra Cartaginés y los brumosos se dejaron el boleto a la final de la Copa Centroamericana.

Aunque el técnico del equipo hondureño trató de mostrarse sereno, la pregunta de Anthony Porras, de Columbia, lo hizo perder la dulzura del carácter y hasta lo sacó de quicio.

Primero lo molestó que el comunicador le manifestó que él hizo alusión a la historia y al prestigio de Olimpia, pues según el entrenador uruguayo no fue así.

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