Técnico de Olimpia explota por pregunta de Anthony Porras luego de quedar fuera en la Copa Centroamericana: esto pasó

Aunque el técnico del equipo hondureño trató de mostrarse sereno, la pregunta de Anthony Porras, de Columbia, lo hizo perder la dulzura del carácter y hasta lo sacó de quicio.
Primero lo molestó que el comunicador le manifestó que él hizo alusión a la historia y al prestigio de Olimpia, pues según el entrenador uruguayo no fue así.
“No, no, quién dijo que yo dije que la historia es lo primero, es el trabajo. Primero el trabajo, no sé si estaba usted y no ponga palabras en mi boca, nunca dije de la historia”, expresó Eduardo Espinel molesto.
Anthony Porras le replicó que el trabajo no alcanzó y que por qué pasó eso.
“Porque esto es fútbol, ¿Cartaginés fue superior en los 180 minutos?”, cuestionó Espinel y ante eso, el periodista le dijo que no es de justicia, sino de resultados.
Además, Porras le comentó que como su equipo está eliminado, él fracasó.
“No, no, no, eso lo está diciendo usted, fracaso son otras cosas, es no intentar. Usted está hablando de historia, el presente, escúcheme”, citó Espinel ya alterado.
Ahí discutían y se interrumpían. Anthony Porras dijo que estaba hablando él y que cuando no se logra el objetivo se fracasa.
“Eso es lo que dice usted, yo no soy ningún fracasado, yo miro para atrás mi camino y no soy un fracasado. ¿Los jugadores son fracasados? Antes de empezar este semestre, Olimpia no tenía plantel para enfrentar una copa ni el campeonato local. Usted habla de la historia, usted no conoce lo que es Olimpia hoy y no puede decir que es un fracaso.
”No se consiguió un objetivo, entonces ¿cuántos fracasos hay? ¿Todos los otros equipos fracasaron? Solo uno no fracasa porque solo uno es campeón, usted puede poner la palabra que quiera, el fracaso es no intentar y yo vi un equipo que lo intentó todo. No alcanzó porque es un juego”, aseguró Espinel.
El técnico de Olimpia le dijo a Anthony Porras que estaba equivocado, porque insistió en que el fracaso es no intentar, no perseguir los sueños y que este equipo perdió solo un partido en cancha en la edición pasada y otro en la edición actual.
Finalmente, dijo que a él lo identifica el recorrido y que el fracaso con él no va.