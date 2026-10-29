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Técnico de Olimpia explota por pregunta de Anthony Porras luego de quedar fuera en la Copa Centroamericana: esto pasó

Al técnico del Olimpia no le gustó para nada lo que le dijo Anthony Porras en la rueda de prensa y no ocultó su enojo

Eduardo Espinel es el técnico de Olimpia.
Eduardo Espinel se molestó con Anthony Porras en la rueda de prensa. Olimpia
Fanny Tayver Marín

Eduardo Espinel tenía un nudo atravesado en la garganta luego de que Olimpia no pudo contra Cartaginés y los brumosos se dejaron el boleto a la final de la Copa Centroamericana.

Aunque el técnico del equipo hondureño trató de mostrarse sereno, la pregunta de Anthony Porras, de Columbia, lo hizo perder la dulzura del carácter y hasta lo sacó de quicio.

Primero lo molestó que el comunicador le manifestó que él hizo alusión a la historia y al prestigio de Olimpia, pues según el entrenador uruguayo no fue así.