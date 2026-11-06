Técnico de Escorpiones afirma sentirse orgulloso del equipo ‘respondón’

“Me siento muy orgulloso del equipo que tengo y de lo que hemos avanzado. Al final, la construcción de nuestro proyecto y del objetivo que tenemos es consistentemente mejorar. Se vio una versión de Escorpiones muchísimo mejor de lo que veníamos haciendo y ha sido consistente. Jugamos contra el mejor equipo de Centroamérica y lo llevamos al límite”, expresó el técnico de Escorpiones, Andrés Arias.

Su equipo cayó 1-4 frente a Alajuelense, en una historia que acabó en goleada; pero lo cierto es que la Liga tuvo que redoblar esfuerzos para lograr la victoria en un partido que se le complicó.

”Le quitamos la bola, tuvieron que meter a todos los jugadores que en teoría iban a descansar y para Escorpiones es un proceso de celebrar y construir pasos sólidos. Aunque el partido termina con un sinsabor y en el periódico saldrá el 1-4, el análisis nos muestra muy sólidos, seguimos creciendo y muy contentos de hacer un partido de este nivel en cancha natural, que antes no podíamos en teoría y demostrar esta jerarquía”, añadió Andrés Arias.

- ¿Qué pasó en esos últimos 10 minutos del partido?

- Los goles en esos últimos minutos son por errores muy puntuales en un partido que iba 1-2 y donde tuvimos nuestras llegadas. En el fútbol existen las categorías y divisiones por algo, y los proyectos son dominantes. La Liga para ser lo que es tiene un proceso e inversión para estar donde están. Nosotros buscamos acelerar y cerrar esa brecha de la mejor manera. Diez minutos al final, 1-4 y no estaba para terminar así. El marcador no refleja el juego. Los tres puntos se pierden y terminamos goleados. Si seguimos así, el próximo torneo será totalmente diferente. El hoy salimos respondones hace tres o cuatro partidos no existía.

- ¿Qué significa enfrentar a Óscar Ramírez?

- Don Óscar es un caballero, un señor de mucho respeto y me dijo: ‘Qué posesión más jodida, sabíamos que eso iba a pasar’. Y para mí, eso es un halago, que alguien del nivel de don Óscar nos haya estudiado, haya buscado eso y se haya quedado sin soluciones y que al final logra sacar el partido de esa manera, es un buen partido. La Liga es un equipazo, entraba uno y salía otro cada vez más bueno, seguían haciendo rotaciones. Don Óscar es un maestro, es una persona a la que le tengo un enorme aprecio y respeto.

- ¿Cuánto siente que debería modificar la planilla o cuánto considera que el equipo puede mantenerse con esta base y piezas puntuales para el próximo torneo?

- La mejora individual nos atañe en este momento. Se piensa que siempre la solución es buscar qué traer, pero mi responsabilidad es cómo mejoro lo que tengo. Uno como entrenador tiene la responsabilidad de llevar a los jugadores al 100%. Todavía hay que trabajar la parte física y mejorar cosas puntuales para competir a este nivel contra planillas de este tipo, pero estoy muy seguro de lo que estamos haciendo.

- Donde han logrado resultados positivos es en otro tipo de gramilla. ¿Considerará la localía para el próximo torneo?

- El tema nuestro y la construcción de rendimiento y los resultados pasan por tener una localía. Hemos jugado todos los partidos de visita y hemos dado pasos. Necesitamos un espacio, sí, no lo tenemos y tampoco nos preocupa. Jugamos en una cancha buenísima y jugamos muy bien y hemos ido a otras superficies y hemos jugado también muy bien.

”Estamos conscientes de lo que tenemos y para dónde vamos y estoy seguro que el próximo torneo Escorpiones será totalmente diferente y seguiremos con esta línea. En la Liga de Ascenso nos pasó lo mismo. Todo mundo daba por sentado que tenía los tres puntos contra Escorpiones. La Liga tuvo que correr el doble para dejarse los tres puntos. Ya somos respondones y eso vale muchísimo”.