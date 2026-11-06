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Puro Deporte

Técnico de Escorpiones afirma sentirse orgulloso del equipo ‘respondón’

Pese a la goleada que le propinó Alajuelense, Andrés Arias considera que ese partido demostró algo de lo que puede hacer Escorpiones

04/11/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 14 del torneo de apertura 2026 entre Escorpiones y Liga Deportiva Alajuelense.
Escorpiones ha mostrado mejoría con Andrés Arias en el banquillo. Jose Cordero
Fanny Tayver Marín