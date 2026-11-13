AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Técnico de Ecuador tiene a su lado a un hombre que conoce muy bien a la Selección de Costa Rica

A Marcelo Gallardo le hablarán al oído sobre las figuras de la Tricolor

El entrenador Marcelo Gallardo reacciona durante el partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur, este 24 de setiembre.
Marcelo Gallardo es el técnico de Ecuador y a su lado cuenta con Marcelo Tulbovitz como preparador físico. Aquí en el amistoso entre Ecuador y Corea del Sur, el 24 de setiembre pasado. JUNG YEON-JE
Milton Montenegro