Técnico de Ecuador tiene a su lado a un hombre que conoce muy bien a la Selección de Costa Rica

Marcelo Gallardo, técnico de Ecuador, quizá no conoce mucho de la Selección de Costa Rica, según lo expresó en conferencia de prensa: “Vamos a enfrentar a un equipo que también está en construcción, con deseo de hacer las cosas bien y proponer una idea de juego”, indicó el argentino.

Pero el Muñeco, como se le conoce a Gallardo, no llegará a ciegas al amistoso con la Tricolor, que inicia a las 6 p. m., porque a su lado tiene a un asistente que sabe mucho sobre los futbolistas y hasta sobre el propio Bryan Ruiz, técnico del conjunto patrio.

Se trata de Marcelo Tulbovitz, quien, hasta el torneo pasado, fue el preparador físico de Saprissa y ahora acompaña a Marcelo Gallardo en la selección ecuatoriana.

“Es un compañero de trabajo, sé el reconocimiento que tiene en Costa Rica, es un orgullo tenerlo conmigo”, expresó Gallardo.

Por si fuera poco, Tulbovitz también estuvo en la escuadra tica cuando Hernán Medford fue el seleccionador nacional (entre 2006 y 2008). El uruguayo conoce bien al futbolista costarricense y, sin duda, puede darle más de un consejo a Marcelo Gallardo.

Marcelo Tulbovitz trabajó con Saprissa el campeonato pasado y ahora es el preparador físico de Ecuador, selección que dirige Marcelo Gallardo. (Albert Marín)

La historia de Tulbovitz con Saprissa comenzó en 2003 y se extendió hasta 2006. En ese periodo, fue parte del equipo que conquistó la Copa de Campeones de Concacaf en 2005 y alcanzó el histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes de Japón.

Tulbovitz no llegó a un acuerdo para seguir en el cuadro morado y, cuatro meses después, Marcelo Gallardo lo llamó para formar parte del cuerpo técnico de Ecuador, selección en la que ya suma dos meses.

Tulbovitz conoce perfectamente la metodología de Gallardo. Ambos coincidieron por primera vez en Nacional de Uruguay durante la temporada 2011-2012, cuando fueron campeones, y posteriormente volvieron a trabajar juntos en River Plate, entre 2018 y 2022. En esa segunda etapa, Tulbovitz formó parte del exitoso ciclo del Muñeco en el conjunto argentino.

A lo largo de su carrera, Tulbovitz trabajó en diferentes clubes de Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina y México. Entre sus experiencias figuran Nacional y otros equipos uruguayos, Saprissa, Universidad de Chile y River Plate. También integró las selecciones de El Salvador y Costa Rica.