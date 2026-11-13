Esta sería la alineación de Bryan Ruiz con la Selección de Costa Rica ante Ecuador

Costa Rica enfrenta a Ecuador a las 6 p. m. Este duelo forma parte de los amistosos que jugará el equipo patrio como parte de la fecha FIFA de noviembre, el 17 de noviembre también se las verá frente a Argentina.

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, le daría la oportunidad de jugar con la camisa patria a varios jugadores que la afición quería ver, como Patrick Sequeira, arquero del Casa Pia de Portugal, y Kenay Myrie, lateral del Copenhague de Dinamarca.

Ruiz plantearía un equipo que, en el papel, da la idea de tener como prioridad el orden defensivo, pero que puede sorprender con transiciones rápidas.

Francisco Calvo realizó ejercicios de potencia el pasado 10 de noviembre, en la preparación de la Selección de Costa Rica para la gira a América del Sur. (JOHN DURAN/John Durán)

Bryan pondría en el terreno de juego a Patrick Sequeira en el arco, mientras que la zona defensiva estaría conformada por Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora. En el mediocampo jugarían Roan Wilson, Douglas López, Josimar Alcócer y Carlos Mora. Además, Andrey Soto cumpliría la función de hombre más adelantado para dejar como titular a Manfred Ugalde.

De esta forma, Ruiz le daría espacio a Manfred en su regreso a la Selección, luego de la sanción que cumplió en la última fecha FIFA. Asimismo, la zona medular encontraría en Douglas López a un titular ante la ausencia del volante central que estuvo en los últimos duelos: Sebastián Acuña, quien está lesionado.

La expectativa está puesta en observar a Kenay Myrie, quien, aunque milita en el Copenhague de Dinamarca, no ha encontrado regularidad. También genera interés Patrick Sequeira, arquero que retomó recientemente la titularidad del Casa Pia.