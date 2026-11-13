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Puro Deporte

Esta sería la alineación de Bryan Ruiz con la Selección de Costa Rica ante Ecuador

Bryan Ruiz presentaría en la Selección de Costa Rica, ante Ecuador, varios jugadores que la afición quiere ver

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz citó a los futbolistas de la Selección de Costa Rica desde el 9 de noviembre; el DT dirigió las prácticas en el Proyecto Gol. JOHN DURAN
Esteban Valverde