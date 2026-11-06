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Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026: Así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 15

Vea cómo se encuentra la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026 cuando faltan tres fechas para que culmine la fase clasificatoria

Sporting, Saprissa y Alajuelense ganaron sus partidos; Cartaginés empató con Inter San Carlos.
Sporting, Saprissa y Alajuelense ganaron sus partidos; Cartaginés empató con Inter San Carlos. José Cordero, Prensa Sporting y Prensa Cartaginés
Fanny Tayver Marín