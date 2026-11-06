Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026: Así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 15

Sporting cerró la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026 como líder, con dos puntos más que Saprissa y Cartaginés. Además, le lleva una ventaja de cuatro unidades a Alajuelense.

Fue una fecha en la que se consumó la eliminación del vigente campeón nacional porque ya Herediano se quedó sin opciones matemáticas, al igual que Pérez Zeledón y Escorpiones.

La fecha arrancó el martes con el triunfo de Sporting por 3-1 ante Pérez Zeledón. En el equipo de Andrés Carevic anotaron Alex López, Josimar Méndez y Randy Ramírez. El gol generaleño fue de Allan Fallas.

Estos son los marcadores que se registraron en la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026. (Unafut/Cortesía)

El miércoles, Puntarenas cayó en su casa ante San Carlos, por 0-1, con un tanto de tres puntos de Raúl Vidal.

Mientras que Alajuelense goleó 1-4 a Escorpiones en el Estadio Ricardo Saprissa. El tanto de los locales fue un autogol de Yeison Molina. Luego llegaron los dardos de la Liga con Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Juan Pablo Añor (doblete).

El jueves hubo dos partidos. Inter San Carlos y Cartaginés se repartieron un punto en un juego que acabó 1-1. Las anotaciones fueron de Erick Torres y José de Jesús Tepa González.

La jornada terminó con la primera victoria de Saprissa frente a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, en un juego que culminó 0-2, con tantos de Newton Williams y Joseph Mora. Y que acabó con la eliminación de Herediano.

La tabla de posiciones tras la jornada 15

Así se encuentra la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026, a falta de tres fechas. (Unafut/Cortesía)

La próxima fecha

Sábado 7 de noviembre

San Carlos vs. Pérez Zeledón, 6 p. m.

Alajuelense vs. Sporting, 8 p. m.

Domingo 8 de noviembre

Cartaginés vs. Escorpiones, 11 a. m.

Saprissa vs. Puntarenas, 4 p. m.

Herediano vs. Inter San Carlos, 6:30 p. m.