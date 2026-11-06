¡Habrá nuevo campeón! Estos son los partidos que faltan en la fase regular del Torneo de Apertura 2026

A falta de tres fechas para que concluya la fase regular del Torneo de Apertura 2026 ya es un hecho que habrá nuevo campeón nacional.
Herediano quedó eliminado y le cederá el trono a otro club. El Team se une así a Escorpiones y Pérez Zeledón como los tres equipos que ya numéricamente no pueden alcanzar la zona de clasificación.
El vigente monarca del fútbol tico sale de la contienda, aunque le quedan tres partidos para salir a vacaciones y replantear muchas cosas, luego de estos meses para el olvido.
Hoy se encuentran en zona de clasificación Sporting, Saprissa, Cartaginés y Alajuelense; mientras que también presiona San Carlos.
Puntarenas FC y el Inter San Carlos tienen probabilidades matemáticas, pero han perdido terreno. A continuación podrá repasar los partidos que le quedan a cada equipo en este cierre de la fase regular.
Calendario de Sporting
7 de noviembre: visita a Alajuelense
22 de noviembre: visita a Inter San Carlos
29 de noviembre: recibe a Puntarenas FC
Calendario de Cartaginés
8 de noviembre: recibe a Escorpiones
23 de noviembre: visita a Alajuelense
29 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón
Calendario de Saprissa
8 de noviembre: recibe a Puntarenas FC
21 de noviembre: visita a Pérez Zeledón
29 de noviembre: recibe a Inter San Carlos
Calendario de Alajuelense
7 de noviembre: recibe a Sporting
23 de noviembre: recibe a Cartaginés
29 de noviembre: visita a San Carlos
Calendario de San Carlos
7 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón
20 de noviembre: visita a Escorpiones
29 de noviembre: recibe a Alajuelense
Calendario de Puntarenas FC
8 de noviembre: visita a Saprissa
21 de noviembre: recibe a Herediano
29 de noviembre: visita a Sporting
Calendario de Inter San Carlos
8 de noviembre: visita a Herediano
22 de noviembre: recibe a Sporting
29 de noviembre: visita a Saprissa
Calendario de Herediano
8 de noviembre: recibe a Inter San Carlos
21 de noviembre: visita a Puntarenas FC
29 de noviembre: recibe a Escorpiones
Calendario de Escorpiones
8 de noviembre: visita a Cartaginés
20 de noviembre: recibe a San Carlos
29 de noviembre: visita a Herediano
Calendario de Pérez Zeledón
7 de noviembre: visita a San Carlos
21 de noviembre: recibe a Saprissa
29 de noviembre: visita a Cartaginés
¿Y después de eso?
Luego de que se termine la fase regular del Torneo de Apertura 2026 vendrán las semifinales y la final de segunda ronda. Si esta instancia la gana el equipo que cerró como líder general, será campeón nacional de manera automática.
Si el líder general no gana esa segunda fase, todo se definiría en una gran final.