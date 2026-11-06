¡Habrá nuevo campeón! Estos son los partidos que faltan en la fase regular del Torneo de Apertura 2026

A falta de tres fechas para que concluya la fase regular del Torneo de Apertura 2026 ya es un hecho que habrá nuevo campeón nacional.

Herediano quedó eliminado y le cederá el trono a otro club. El Team se une así a Escorpiones y Pérez Zeledón como los tres equipos que ya numéricamente no pueden alcanzar la zona de clasificación.

El vigente monarca del fútbol tico sale de la contienda, aunque le quedan tres partidos para salir a vacaciones y replantear muchas cosas, luego de estos meses para el olvido.

Hoy se encuentran en zona de clasificación Sporting, Saprissa, Cartaginés y Alajuelense; mientras que también presiona San Carlos.

Puntarenas FC y el Inter San Carlos tienen probabilidades matemáticas, pero han perdido terreno. A continuación podrá repasar los partidos que le quedan a cada equipo en este cierre de la fase regular.

Calendario de Sporting

7 de noviembre: visita a Alajuelense

22 de noviembre: visita a Inter San Carlos

29 de noviembre: recibe a Puntarenas FC

Calendario de Cartaginés

8 de noviembre: recibe a Escorpiones

23 de noviembre: visita a Alajuelense

29 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón

Calendario de Saprissa

8 de noviembre: recibe a Puntarenas FC

21 de noviembre: visita a Pérez Zeledón

29 de noviembre: recibe a Inter San Carlos

Calendario de Alajuelense

7 de noviembre: recibe a Sporting

23 de noviembre: recibe a Cartaginés

29 de noviembre: visita a San Carlos

Calendario de San Carlos

7 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón

20 de noviembre: visita a Escorpiones

29 de noviembre: recibe a Alajuelense

Calendario de Puntarenas FC

8 de noviembre: visita a Saprissa

21 de noviembre: recibe a Herediano

29 de noviembre: visita a Sporting

Calendario de Inter San Carlos

8 de noviembre: visita a Herediano

22 de noviembre: recibe a Sporting

29 de noviembre: visita a Saprissa

Calendario de Herediano

8 de noviembre: recibe a Inter San Carlos

21 de noviembre: visita a Puntarenas FC

29 de noviembre: recibe a Escorpiones

Calendario de Escorpiones

8 de noviembre: visita a Cartaginés

20 de noviembre: recibe a San Carlos

29 de noviembre: visita a Herediano

Calendario de Pérez Zeledón

7 de noviembre: visita a San Carlos

21 de noviembre: recibe a Saprissa

29 de noviembre: visita a Cartaginés

¿Y después de eso?

Luego de que se termine la fase regular del Torneo de Apertura 2026 vendrán las semifinales y la final de segunda ronda. Si esta instancia la gana el equipo que cerró como líder general, será campeón nacional de manera automática.

Si el líder general no gana esa segunda fase, todo se definiría en una gran final.