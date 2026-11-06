AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¡Habrá nuevo campeón! Estos son los partidos que faltan en la fase regular del Torneo de Apertura 2026

Herediano perdió toda opción de defender su corona en el fútbol nacional. Repase los juegos que le quedan a cada club en las últimas tres jornadas de la fase regular

Los diez clubes de la Primera División prometen pelear hasta el final en el cierre de la fase clasificatoria del Torneo de Apertura 2026.
Tres clubes de la Primera División ya no tienen chance de clasificar a las semifinales del Torneo de Apertura 2026. La Nación
Fanny Tayver Marín