Cartaginés despojó a Liga Deportiva Alajuelense del invicto que tenía desde el interinato de Bryan Ruiz y que continuó con Óscar Ramírez. Tras perder contra los brumosos en la Vieja Metrópoli, los rojinegros no conocían la derrota, hasta que Amarini Villatoro y sus hombres fueron al Estadio Alejandro Morera Soto.

El Torneo de Apertura 2026 sigue al rojo vivo y muchas cosas se definirán el sábado. ¿Qué se ratifica? El liderato y también el cuarto clasificado.

Saprissa, Cartaginés y Sporting tienen opciones acabar con ese primer lugar que garantiza una gran final en caso de ser necesaria.

Mientras que Alajuelense está obligado a puntuar ante San Carlos el sábado, en Ciudad Quesada. De lo contrario, el equipo de Óscar Ramírez se despedirá del campeonato nacional.

Vea la tabla de posiciones a falta de una fecha

1. Saprissa: 34 puntos en 17 partidos (+18)

2. Cartaginés: 34 puntos en 17 partidos (+13)

3. Sporting: 33 puntos en 17 partidos (+9)

4. Alajuelense: 29 puntos en 17 partidos (+11)

5. San Carlos*: 27 puntos en 17 partidos (-2)

6. Puntarenas FC*: 22 puntos en 17 partidos (-5)

7. Inter San Carlos: 20 puntos en 17 partidos (-8)

8. Herediano: 15 puntos en 17 partidos (-6)

9. Escorpiones: 14 puntos en 17 partidos (-12)

10. Pérez Zeledón: 11 puntos en 17 partidos (-18)

*Recibieron una sanción administrativa y perderán cualquier empate en puntos.

Así se jugará la última fecha de la fase regular

Viernes 27 de noviembre

Herediano vs. Escorpiones, 8 p.m. (FUTV)

Sábado 28 de noviembre

San Carlos vs. Alajuelense, 7 p. m. (Fox)

Sporting vs. Puntarenas, 7 p. m. (Tubi)

Cartaginés vs. Pérez Zeledón, 7 p. m. (Canal 6)

Saprissa vs. Inter San Carlos, 7 p. m. (FUTV)