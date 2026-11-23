Sporting venció 2-4 a Inter San Carlos como visitante en el Torneo de Apertura 2026. Un doblete de Joshua Navarro y otros tantos de Marco Ureña y Eduardo Pastrana permitieron que los albinegros sigan en la lucha por el liderato a falta de una fecha.

Los de Andrés Carevic llegaron obligados a ganar para poder continuar en la disputa por el primer puesto, ya que estaban a cuatro unidades de Saprissa. Mientras que los Tafas intentaban conseguir la victoria para mejorar su puesto en la tabla acumulada de cara al próximo campeonato.

El primer gol fue obra de Joshua Navarro al minuto 5. Tras un tiro de esquina de Alex López, Navarro entró sin marca al área y abrió el marcador.

Después, al 37′, Marco Ureña amplió la ventaja de los de Occidente luego de recibir un pase largo, que rebotó en un defensor, y regatear a Aarón Cruz.

Cuando apenas habían pasado 40 segundos de la segunda mitad, Joshua Navarro consiguió su doblete. Luego de un despeje que se quedó a medio camino, Navarro remató de seguido desde el borde del área.

Cinco minutos después, al 51′, Carlos Martínez recortó las distancias tras un centro desde la izquierda. Aunque originalmente Marianela Araya, réferi central, anuló el gol, después de revisarlo en el VAR validó la anotación.

Al minuto 62, Wilmer Azofeifa puso el 2-3 de tiro libre, enviando el balón por dentro de la barrera.

Al cierre del partido, Eduardo Pastrana puso el 2-4 definitivo luego de un centro de tiro libre de Daniel Colindres.

Con esta victoria, Sporting ascendió al segundo lugar, con un partido más que Cartaginés, tercero. Además se colocó a un solo punto del liderato a falta de una jornada.

Por su parte, Inter San Carlos se quedó en el sétimo puesto, a dos unidades de Puntarenas, sexto.

En la última fecha, los albinegros buscarán el liderato de local ante Puntarenas. Mientras que los Tafas visitarán a Saprissa, en otro duelo clave por el primer lugar.