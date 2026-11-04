Sporting vence a Pérez Zeledón, sube al liderato y confirma que va en serio

Sporting derrotó a Pérez Zeledón en el inicio de la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026. Gracias a las anotaciones de Alex López, Randy Ramírez y Josimar Méndez en la primera mitad, los dirigidos por Andrés Carevic recuperaron el liderato a la espera del partido de Cartaginés de visita ante Inter San Carlos el jueves.
Los dos clubes llegaron al encuentro en condiciones completamente opuestas: mientras Sporting intentaba seguir en la lucha por el liderato, los Guerreros del Sur buscaban puntuar en la lucha por no descender.
Los albinegros llegaron también con varias bajas, como la de Mayron George, su referencia en ataque, por sanción.
El primer gol del encuentro fue obra de Alex López al minuto 33. El centrocampista hondureño remató desde fuera del área para vencer al guardameta Miguel Ajú con un balón pegado al poste izquierdo.
Luego, al minuto 38, Randy Ramírez aprovechó un mal despeje para anotar de volea y ampliar la ventaja josefina.
La tercera anotación fue obra de Josimar Méndez. Luego de una buena presión alta de Renzo Carballo, el balón quedó suelto dentro del área, por lo que Méndez aprovechó para sentenciar el encuentro.
Terminando la primera mitad, Allan Fallas maquilló el marcador para los generaleños. Tras un pase largo, Fallas quedó solo dentro del área frente a Leonel Moreira y definió de pierna derecha.
Además, al minuto 90+3, Daniel Colindres tuvo un gol anulado por fuera de juego, que hubiera significado una mayor ventaja para los albinegros en caso de empate en puntos, un factor que puede resultar decisivo en la última jornada.
En la segunda mitad, ambos equipos redujeron la intensidad en el encuentro, con los albinegros manteniendo el control del partido y teniendo las pocas jugadas de peligro en los segundos 45 minutos.
Sporting necesitaba ganar por varios goles, ya que Cartaginés tiene mejor gol de diferencia que los albinegros. Los brumosos tienen un balance positivo de 10 anotaciones, mientras que los dirigidos por Andrés Carevic se quedaron con una diferencia positiva de nueve tantos.
Tras el triunfo, Sporting ascendió hasta el primer lugar tres puntos delante de Cartaginés, pero con un partido más que los brumosos. Mientras tanto, Pérez Zeledón se mantiene como colista con 10 unidades, tres menos que Escorpiones, noveno clasificado.
El próximo partido de los albinegros será de visita contra Alajuelense el sábado 7 de noviembre, mientras que Pérez Zeledón intentará acabar con su mal momento ante San Carlos, también como visitante.
En este punto de definiciones, con pocas jornadas restantes, cada partido es una especie de final que sirve para ratificar sensaciones y anunciar candidaturas.
Lo de Sporting ya no parece algo pasajero, sino una temporada en la que de verdad están dispuestos a hacer historia. La clasificación a semifinales ya es una realidad muy al alcance de los griegos e incluso amenazan con no detenerse ahí y cuestionar a dos equipos consagrados como Saprissa y Cartaginés al frente de la tabla.