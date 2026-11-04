Sporting vence a Pérez Zeledón, sube al liderato y confirma que va en serio

Sporting derrotó a Pérez Zeledón en el inicio de la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026. Gracias a las anotaciones de Alex López, Randy Ramírez y Josimar Méndez en la primera mitad, los dirigidos por Andrés Carevic recuperaron el liderato a la espera del partido de Cartaginés de visita ante Inter San Carlos el jueves.

Los dos clubes llegaron al encuentro en condiciones completamente opuestas: mientras Sporting intentaba seguir en la lucha por el liderato, los Guerreros del Sur buscaban puntuar en la lucha por no descender.

Los albinegros llegaron también con varias bajas, como la de Mayron George, su referencia en ataque, por sanción.

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