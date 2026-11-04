Así se definirá todo en el Torneo de Apertura 2026: vea los partidos que le quedan a su equipo

Cada club tiene intereses distintos: unos pelean por clasificar y hasta hacerlo en el primer lugar; mientras que otros hacen la fuerza por resistir y entrar en ese grupo selecto en el esprint de la carrera final en el Torneo de Apertura 2026.

Y no faltan quienes se dediquen a tratar de rehuir a ese nada apetecido último puesto.

A continuación podrá ver equipo por equipo cómo pinta el cierre de la fase clasificatoria en un campeonato que está más reñido que en otras ocasiones.

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