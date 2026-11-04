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Así se definirá todo en el Torneo de Apertura 2026: vea los partidos que le quedan a su equipo

Repase club por club los partidos de las jornadas 15, 16, 17 y 18 de la fase regular del Torneo de Apertura 2026

Los diez clubes de la Primera División prometen pelear hasta el final en el cierre de la fase clasificatoria del Torneo de Apertura 2026.
Los diez clubes de la Primera División prometen pelear hasta el final en el cierre de la fase clasificatoria del Torneo de Apertura 2026. La Nación
Fanny Tayver Marín

Cada club tiene intereses distintos: unos pelean por clasificar y hasta hacerlo en el primer lugar; mientras que otros hacen la fuerza por resistir y entrar en ese grupo selecto en el esprint de la carrera final en el Torneo de Apertura 2026.

Y no faltan quienes se dediquen a tratar de rehuir a ese nada apetecido último puesto.

A continuación podrá ver equipo por equipo cómo pinta el cierre de la fase clasificatoria en un campeonato que está más reñido que en otras ocasiones.