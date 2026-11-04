Así se definirá todo en el Torneo de Apertura 2026: vea los partidos que le quedan a su equipo

Cada club tiene intereses distintos: unos pelean por clasificar y hasta hacerlo en el primer lugar; mientras que otros hacen la fuerza por resistir y entrar en ese grupo selecto en el esprint de la carrera final en el Torneo de Apertura 2026.
Y no faltan quienes se dediquen a tratar de rehuir a ese nada apetecido último puesto.
A continuación podrá ver equipo por equipo cómo pinta el cierre de la fase clasificatoria en un campeonato que está más reñido que en otras ocasiones.
Calendario de Cartaginés
5 de noviembre: visita a Inter San Carlos
8 de noviembre: recibe a Escorpiones
23 de noviembre: visita a Alajuelense
29 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón
Calendario de Sporting
3 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón
7 de noviembre: visita a Alajuelense
22 de noviembre: visita a Inter San Carlos
29 de noviembre: recibe a Puntarenas FC
Calendario de Saprissa
5 de noviembre: visita a Herediano
8 de noviembre: recibe a Puntarenas FC
21 de noviembre: visita a Pérez Zeledón
29 de noviembre: recibe a Inter San Carlos
Calendario de Alajuelense
4 de noviembre: visita a Escorpiones
7 de noviembre: recibe a Sporting
23 de noviembre: recibe a Cartaginés
29 de noviembre: visita a San Carlos
Calendario de San Carlos
4 de noviembre: visita a Puntarenas FC
7 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón
20 de noviembre: visita a Escorpiones
29 de noviembre: recibe a Alajuelense
Calendario de Puntarenas FC
4 de noviembre: recibe a San Carlos
8 de noviembre: visita a Saprissa
21 de noviembre: recibe a Herediano
29 de noviembre: visita a Sporting
Calendario de Inter San Carlos
5 de noviembre: recibe a Cartaginés
8 de noviembre: visita a Herediano
22 de noviembre: recibe a Sporting
29 de noviembre: visita a Saprissa
Calendario de Herediano
5 de noviembre: recibe a Saprissa
8 de noviembre: recibe a Inter San Carlos
21 de noviembre: visita a Puntarenas FC
29 de noviembre: recibe a Escorpiones
Calendario de Escorpiones
4 de noviembre: recibe a Alajuelense
8 de noviembre: visita a Cartaginés
20 de noviembre: recibe a San Carlos
29 de noviembre: visita a Herediano
Calendario de Pérez Zeledón
3 de noviembre: visita a Sporting
7 de noviembre: visita a San Carlos
21 de noviembre: recibe a Saprissa
29 de noviembre: visita a Cartaginés