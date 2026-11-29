El liderato era una opción lejana, porque no dependía de sí mismo, pero en todo caso Sporting cerró bien la etapa de clasificación del Torneo de Apertura 2026 y demostró que es un candidato a tomar en cuenta en las semifinales.

Los griegos vencieron 2-1 a Puntarenas en la jornada 18, con anotaciones de Eduardo Pastrana al minuto 19 y Josimar Méndez al 62′. Para los porteños descontó Krisler Villalobos al 88′, ya cuando había poco tiempo para intentar algo más.

Para terminar en el primer puesto de la tabla, los de Occidente necesitaban combinar esa victoria con traspiés simultáneos de Saprissa y Cartaginés, algo que no ocurrió. Sin embargo, quedar en el tercer puesto, a solo un punto de morados y brumosos, es una excelente carta de presentación para el equipo que dirige Andrés Carevic.

Esta ya es una campaña histórica en la corta trayectoria de Sporting, pues por primera vez avanza a la segunda fase. Pero está claro que no quieren detenerse ahí y cuentan con un equipo sólido capaz de cuestionar a los más tradicionales de la Primera División.

El partido ante Puntarenas pudo saldarse con un marcador más amplio, pues los locales llevaron el peso de las acciones en el duelo disputado en el Estadio Puente de Piedra de Grecia.

Eduardo Pastrana se encargó de marcar diferencias con un auténtico golazo en el primer tiempo. El mexicano sacó un potente remate desde fuera del área que seguramente será el mejor gol de la jornada y queda en lista para competir como uno de los más vistosos de todo el campeonato.

El segundo tanto llegó al 62′, por intermedio de Josimar Méndez, también con un disparo de media distancia. El Duro se acomodó frente al área y cruzó un remate que se fue lejos del alcance de Adonis Pineda.

Por su parte, Krisler Villalobos recortó distancias con el 2-1 al minuto 88, con un disparo lejano que “confundió” al arquero Leonel Moreira.

Ahora Sporting retará al Cartaginés en semifinales, después de que los brumosos disputen la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense. Será una oportunidad para ver de qué están hechos los sueños de protagonismo del equipo griego.