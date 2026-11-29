El Sparta Praga, equipo del costarricense Josimar Alcócer, llevaba un mes sin ganar en el torneo de la República Checa y otra vez saboreó el triunfo. Siga la acción de los legionarios de Costa Rica.

La última vez que obtuvo la victoria fue el 25 del mes pasado, cuando goleó 5-1 al Slovácko, pero tras esa paliza empató dos encuentros y la semana pasada perdió 3-1 contra el Slovan Liberec.

Los malos resultados provocaron que la dirigencia del Sparta Praga sustituyera al danés Brian Priske, técnico del plantel, y en su lugar nombró el lunes pasado al noruego Ronny Deila.

Este DT nórdico ganó el título de liga en tres países como técnico: Noruega, Escocia y Estados Unidos. En total suma seis trofeos en tres países.

Y como se dice en el fútbol, toda escoba nueva barre bien: con Deila en el banquillo, el Sparta Praga venció este domingo, de visita, 0-3 al FC Zlín.

Takový vstup do zápasu si Ronny Deila jistě nechá líbit! 😉



Jeho krajan 𝑱𝒐𝒏𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒏𝒆𝒔 chladnokrevně udeřil už v sedmé minutě. 🇳🇴#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/DMzMvG31sX — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 29, 2026

Josimar Alcócer, quien fue amonestado al minuto 17, arrancó el partido como titular, pero fue sustituido al empezar el segundo tiempo por Matej Jurásek. El nacional tuvo una acción de peligro, un balón que ganó en un tiro de esquina, pero no atinó a disparar directo al marco.

Los goles fueron de Jonatan Brunes al minuto 7, Andrew Irving al 33 y John Mercado al 81.

El Sparta es cuarto con 27 puntos y está a 13 puntos del líder, el Slavia Praga. El Zlín sigue último, sin victorias y con 3 puntos.

La página oficial del club ya anuncia entradas para la jornada 17 contra el Mladá Boleslav. Según el calendario, será el 5 de diciembre a las 6 p. m., hora de Praga (11 a. m. en Costa Rica). Después sigue el Salzburgo, por la UEFA Europa League, el 10 de diciembre.

Na podobné zákroky by si měl dát Josimar Alcócer hrající se žlutou kartou pozor! 😬#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/z87qrNH0MQ — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 29, 2026

En otras participaciones de clubes de costarricenses en el exterior, este domingo jugó el FC Copenhague de Kenay Myrie. El cuadro danés empató 0-0 ante el FC Midtjylland; Kenay estuvo en la banca, pero no jugó.

El lunes, Manfred Ugalde (Spartak Moscú) visita al Fakel Vorónezh por la Liga Premier de Rusia, al igual que Carlos Mora, quien, con la Universitatea Craiova, recibe el lunes al Dínamo de Bucarest por la Liga I de Rumanía.