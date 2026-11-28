Los jugadores de Costa Rica que actúan en ligas del extranjero tuvieron poca participación este fin de semana, salvo Jewisson Bennette, quien jugó este sábado con el Győri ETO FC de Hungría.

Bennette fue titular y jugó 80 minutos en el empate 2-2 frente al Debreceni VSC, en la jornada 15 del balompié húngaro. El cuadro de Jewisson es líder, con 27 puntos en 15 fechas.

Un legionario que llamó la atención por marcar su primer gol con su nuevo equipo es Marvin Loría, quien hace una semana debutó en la red.

Loría anotó el empate 2-2 del PSIM Yogyakarta frente al Persik, en la liga de Indonesia.

Marvin entró al minuto 90 y, con solo un minuto en la cancha, le dio la paridad al Yogyakarta.

Esto fue en la fecha 10 del campeonato; Marvin casi no jugó en las primeras fechas: apenas cuatro minutos en la segunda y tres en la cuarta. Reapareció en la sétima jornada y tuvo participación en las siguientes.

Este sábado, Marvin jugó 70 minutos en el triunfo de su escuadra, 2-1 contra el Persijap. El tico estaba en el banquillo, pero al minuto 20 se lesionó Adrian Purzycki y Marvin entró en su lugar.

Kenay Myrie y su equipo, el FC Copenhague, juegan el domingo contra el FC Midtjylland.

Josimar Alcócer también tiene acción el domingo con el Sparta Praga de la República Checa.

El lunes, Manfred Ugalde (Spartak Moscú) visita al Fakel Vorónezh por la Liga Premier de Rusia, al igual que Carlos Mora, quien, con la Universitatea Craiova, recibe el lunes al Dínamo de Bucarest por la Liga I de Rumanía.

En México, Keylor Navas (Pumas UNAM) y Juan Pablo Vargas (Puebla) concluyeron su participación en la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras quedar fuera de la Liguilla. Navas se encuentra en período de descanso y recuperación antes de iniciar la pretemporada el 11 de diciembre.

En el caso de Francisco Calvo (Nacional de Uruguay), su equipo viene de clasificar a la final de la Copa AUF Uruguay el pasado jueves y no tiene programación liguera para este fin de semana.