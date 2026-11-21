Jewison Bennette, delantero costarricense del Győri ETO FC de Hungría, tuvo una jornada redonda. Su equipo ganó un duelo ante un rival directo, el Ferencváros, y el nacional consiguió anotar uno de los goles. Al final, el Győri se impuso por 3-1.

La victoria le permitió a Bennette y compañía consolidarse en el primer lugar de la clasificación general, al sumar 26 puntos, mientras que el segundo puesto pertenece al Puskás, con 24 unidades.

El gol de Jewison en este encuentro fue el tercero de su equipo, con el que logró sellar la victoria. Bennette se escapó por la banda derecha y definió solo frente al guardameta rival.

El mundialista de 2022 continúa mostrando un buen rendimiento y mucha regularidad en el fútbol húngaro.

Por otra parte, en la acción de otros legionarios, Jeyland Mitchell no tuvo minutos en la derrota del Estrasburgo de Francia por 1-0 ante el Brest, en un pésimo resultado para el club del tico.

El Estrasburgo quedó en la posición 15 de la clasificación, con 10 puntos, y solamente está a dos unidades de la zona de descenso en la liga francesa.

Jeyland continúa recuperándose de una dolencia muscular que le impidió viajar con la Selección de Costa Rica para los amistosos contra Ecuador y Argentina.

Este domingo entrarán en acción jugadores clave como Manfred Ugalde y Josimar Alcócer.

El Spartak de Moscú, equipo de Ugalde, se las verá frente al FC Dynamo Majachkalá a las 7:30 a. m. El conjunto moscovita está en la tercera posición del torneo ruso, con 29 puntos, mientras que el líder es el Dinamo de Moscú, con 31 unidades.

En cuanto al Sparta Praga de Josimar Alcócer, el plantel tendrá un cotejo determinante contra el Slovan Liberec, de República Checa, a las 7:30 a. m.

El conjunto de Praga ocupa el cuarto lugar de la clasificación, con 24 unidades, mientras que el líder del fútbol checo es el Slavia Praga, con 37 puntos.