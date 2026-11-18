Pareciera que, ante una goleada de 7-0, es poco lo que se puede decir, pero Douglas López, volante de la Tricolor, quien ingresó en el segundo tiempo, reveló las carencias del equipo nacional.

Para empezar, el mediocampista de Cartaginés aseguró que deben volver a los clubes a trabajar de la manera más profesional posible.

“Creo que estos partidos nos dejan la enseñanza de que ocupamos meter más, como se dice, enfocarnos más en el fútbol para la Copa Oro”, indicó López a Teletica Radio en la zona mixta.

Douglas reconoció que el resultado fue un golpe durísimo y reflejó la diferencia de nivel entre Costa Rica y una potencia como Argentina.

“Creo que Argentina es la primera o la segunda mejor selección. Considero que, para llegar nosotros a ese nivel, hay que trabajar mucho. Si le agarramos la idea al profe, podemos competir en Centroamérica”, mencionó Douglas López, quien añadió qué le falta a la Tricolor.

“Bueno, se habla, por ejemplo, de la intensidad en el juego, pero también uno ve el control y el pase que tienen ellos, quienes no fallan en eso. Debemos estar juntos. Si usted ve, ellos siempre estuvieron a cinco o diez metros entre sí; entonces, eso les da chance, ya como equipo, de presionar. El resultado es duro, pero también me llevo un aprendizaje”, opinó López.

Douglas consideró que el campeonato debe mejorar en ritmo de juego.

“Claro, sí, creo que desde la liga menor a veces no nos dan tantas herramientas para mejorar, para llegar a una intensidad de juego distinta”, indicó Douglas López.