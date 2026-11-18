La Selección de Costa Rica cayó goleada 7-0 contra Argentina. Bryan Ruiz hizo cinco cambios respecto a lo que mostró el viernes pasado contra Ecuador.

Ingresaron Gerald Taylor, Aarón Salazar, Celso Borges, Kenyel Michel y Josimar Méndez. De ellos, Salazar y Kenyel se fueron al terminar el primer tiempo que Costa Rica perdió 4-0.

La Tricolor se vio fatal, no marcó, no tuvo la bola y Bryan experimentó, pero le salió mal el ensayo al ubicar a Andrey Soto como contención a la par de Celso. Aparte de que sí Ruiz ha insistido en la intensidad del fútbol internacional, Argentina le dio una muestra a la Selección de cómo se juega el fútbol del que Bryan menciona.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

Patrick Sequeira (5):

En el primer tiempo vivió un suplicio y lo llenaron de goles, se fue con cuatro tantos en el saco, todos unos golazos, sobre todo los tres primeros. Patrick nada pudo hacer ante la calidad del juego de Argentina.

Juan Pablo Vargas (4):

Se vio mal en el cuarto gol; Julián Álvarez lo sacó a pasear. Pero todo vino de una mala salida y Kenyel, a quien le llegaba el balón a los pies, lo madrugaron y Juan Pablo quedó mano a mano con la Araña. En el tercer tanto intentó tapar a Paz, pero el argentino ya se había llevado a los centrales.

Francisco Calvo (4):

Fatal, lo hicieron para un lado y para el otro; por su sector, Argentina entró a placer en el primer tiempo. Cuando tuvo la pelota, intentó salir jugando y perdió el balón o lo entregó mal. La primera conquista fue su culpa, perdió la pelota y bailaron a toda la defensa.

Gerald Taylor (5):

Cuando pudo ir a la ofensiva en la primera mitad, no se vio mal; de hecho, el único disparo directo que tuvo la Tricolor en el primer lapso fue por una corrida de Taylor, quien asistió a Josimar Méndez. Al final se contagió del mal día de la defensa.

El delantero de Argentina Julián Álvarez se aproxima al área de Costa Rica ante Juan Pablo Vargas, en la dolorosa derrota que sufrió la Selección. (DIEGO LIMA/AFP)

Aarón Salazar (4):

Igual que Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas, fue presa fácil del ataque de los argentinos, pero ojo, muchas veces sus compañeros los vendieron al entregar mal la pelota y a la zaga la tomaban mal parada. Salió al 46′.

Carlos Mora (5):

Arrancó bien el encuentro, incluso ilusionó con un par de fintas en el primer tiempo, pero luego se fue apagando; no fue su culpa porque la Selección no tuvo la pelota. Salió al 67′.

Celso Borges (4):

Si el balón no pasa por el mediocampo, Celso no se va a ver y trató en el primer tiempo de ayudar en defensa. Cuando tocó bola, fue porque se tiró atrás, a dar salida como si fuera un zaguero central más. Salió al 67′.

Kenyel Michel (3):

Partido fatal para él. No defendió, no atacó, no se mostró, erró los pases. Simplemente fue un Kenyel desconocido. Salió al minuto 46.

Josimar Méndez (5):

Buscó esforzarse, correr, sacó un disparo a marco que el Dibu Martínez desvió con la mano derecha. Salió al minuto 54.

Andrey Soto (4):

¿Qué quiso hacer Bryan Ruiz al ubicarlo como un contención, casi a la par de Celso Birges? Se perdió, no se notó en un mal partido. Salió al 46′.

Manfred Ugalde (5):

Lo sacaron del área; no fue el 9 en el primer tiempo. Corrió, marcó, se cansó y se esforzó en el primer tiempo, pero la pelota casi no le llegó. Salió al minuto 76.

Douglas López (4):

Trató de marcar en la medicancha, pero la intensidad y el ritmo de Argentina lo que provocó es que los nuestros se limitaran a correr tras el balón.

John Paul Ruiz (4):

Poco o nada aportó en defensa al ingresar en el segundo tiempo. Corrió detrás de los argentinos cuando tenían el balón y en el uno contra uno fue desbordado.

Josimar Alcócer (4):

La intensidad que le pide Bryan Ruiz no se le vio, pero no es su culpa; entra en el segundo tiempo cuando el juego está 4-0 y apenas al iniciar el complemento cayó el 5-0. Y Costa Rica no sostenía el balón.

Kenay Myrie (4):

Tampoco pudo marcar diferencia. Se limitó a defender, era lo que pedía el partido con una paliza de 5-0.

Gabriel Leiva (4):

Poco que aportar, igual que todos correr tras el balón.

Joseph Mora (4):

Igual que Gabriel Leiva, su presencia en la cancha no cambió nada.

Gian Mauro Morera (4):

Entró al 76, como para que viviera la experiencia de jugar contra Argentina.