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Puro Deporte

Sofascore destaca las actuaciones de Patrick Sequeira y Julio Cascante durante el fin de semana

Patrick Sequeira y Julio Cascante, legionarios costarricenses, destacaron con sus clubes este fin de semana

Patrick Sequeira, legionario costarricense, fue parte del mejor 11 de la jornada en Portugal. En la foto, Sequeira durante el partido ante el Estela Amadora, en el que volvió a la titularidad.
Patrick Sequeira, legionario costarricense, fue uno de los hispanoamericanos más destacados en Europa durante el fin de semana. En la foto, Sequeira durante un partido ante el Estela Amadora. Instagram: Patrick Sequeira
Alejandro Cerdas

Durante el fin de semana, tanto Patrick Sequeira como Julio Cascante, legionarios costarricenses, tuvieron destacadas participaciones con sus clubes. Estas actuaciones no pasaron desapercibidas para el sitio especializado Sofascore, que los resaltó entre los futbolistas hispanoamericanos más sobresalientes del fútbol mundial.

Sequeira tuvo una buena actuación pese a la derrota de su club, el Casa Pia de Portugal, ante el Sporting CP, al evitar que el marcador (0-2) fuera más abultado en contra de su equipo. Esta actuación le valió una calificación de 8,1, lo que lo ubica en el cuarto puesto de los jugadores hispanoamericanos mejor valorados en Europa fuera de las cinco grandes ligas, empatado con el venezolano Jesús Ramírez y el paraguayo Juan Cáceres.

Según esta plataforma, el arquero fue el segundo jugador mejor valorado en el partido, solo por detrás de Pedro Lima, brasileño del Sporting. Sequeira registró nueve atajadas durante el compromiso, incluidas tres a disparos desde adentro del área.