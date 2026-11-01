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Puro Deporte

Manfred Ugalde vuelve a celebrar en goleada del Spartak Moscú

Manfred Ugalde ya suma 10 anotaciones en la temporada con el Spartak Moscú

Manfred Ugalde celebró con sus compañeros al final del juego la victoria del Spartak Moscú 4 a 0 contra el Lokomotiv.
Manfred Ugalde celebró con sus compañeros al final del juego la victoria del Spartak Moscú 4 a 0 contra el Lokomotiv. Spartak Moscú
Esteban Valverde

Manfred Ugalde, delantero costarricense del Spartak de Moscú, continúa disfrutando de un gran momento con su equipo. El tico anotó el tercer gol en la victoria por 4-0 ante el Lokomotiv.

Ugalde disputó 73 minutos del encuentro y salió de cambio para darle espacio a su compañero Milind Daku.

Con esta anotación, el delantero llegó a 10 goles en la presente temporada con el Spartak.