Manfred Ugalde vuelve a celebrar en goleada del Spartak Moscú

Ugalde disputó 73 minutos del encuentro y salió de cambio para darle espacio a su compañero Milind Daku.
Con esta anotación, el delantero llegó a 10 goles en la presente temporada con el Spartak.
El resultado le permite al equipo moscovita mantenerse en la lucha por el liderato de la liga rusa. El Spartak suma 26 puntos y ocupa el cuarto lugar, a solo dos unidades del líder, el Dinamo de Moscú, que tiene 28.
El segundo puesto es para el Zenit, con 27 puntos, mientras que el CSKA de Moscú también acumula 26 unidades y ocupa la tercera posición.
El próximo compromiso del Spartak será el 8 de noviembre ante el Akron.
Por otra parte, el Sparta de Praga, equipo del costarricense Josimar Alcócer, empató 0-0 frente al Bohemians. En este encuentro, el extremo nacional disputó los 90 minutos.
El resultado dejó al Sparta de Praga en la cuarta posición del campeonato, con 23 puntos. El líder es el Slavia de Praga, que suma 31 unidades.
Carlos Mora fue otro tico que tuvo un domingo destacable, porque dio una asistencia en el triunfo de la U Craiova 2 a 1 contra el Botosani. El exjugador de Alajuelense actuó los 90 minutos del partido.
El club de Mora es segundo de la clasificación en Rumanía con 32 puntos, mientras que el líder es el Dinamo Bucarest con 33 unidades.