Manfred Ugalde vuelve a celebrar en goleada del Spartak Moscú

Manfred Ugalde, delantero costarricense del Spartak de Moscú, continúa disfrutando de un gran momento con su equipo. El tico anotó el tercer gol en la victoria por 4-0 ante el Lokomotiv.

Ugalde disputó 73 minutos del encuentro y salió de cambio para darle espacio a su compañero Milind Daku.

Con esta anotación, el delantero llegó a 10 goles en la presente temporada con el Spartak.

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