Justo el mismo día en el que Lindsay Camila entregó la lista con las 23 jugadoras que le harán frente a ese partido del 27 de noviembre entre la Selección de Costa Rica y Jamaica por un boleto directo al Mundial Femenino Brasil 2027, Sheika Scott dio de qué hablar desde Europa.

La mediocampista de 20 años consiguió este jueves su primer gol en la UEFA Champions League Femenina. Y desató una verdadera algarabía.

“La arquera juega y ahí está Sheika, gol, gooooooool, de París FC, gol de Costa Rica en la Champions, gol de Sheika Scott. Uno para París FC, uno para el HB Koge de Dinamarca”, se escuchó en la narración del partido en ESPN.

También destacaron que es un gol tico y que le quedó una pelota suelta a Sheika Scott y que no desperdició la oportunidad de enviar el balón al fondo.

Al final, en el minuto 90+4, Célina Ould Hocine anotó el tanto definitivo para que el equipo de la costarricense se dejara la victoria.

Así celebró Sheika Scott su gol con París FC en Champions League. (París FC/Redes sociales)

En redes sociales, ESPN Centroamérica lo destacó así: “Sheika Scott y un gol histórico. La tica pone su primer gol en la UWCL (UEFA Women Champions League) y el primer gol de una tica en este nuevo formato de la competición”.

Las ticas que anotaron en Champions League

Hay que tomar en cuenta que Sheika Scott se convirtió en la cuarta jugadora costarricense que anota en la Champions Femenina.

La primera en hacerlo fue Shirley Cruz, quien con el Olympique de Lyon y el París Saint Germain registró once goles en Champions League.

Después fue Priscila Chinchilla, quien hoy milita en la Liga MX Femenil con Pumas. Y que por cierto, anotó en la goleada ante Tigres y su equipo está en semifinales en México.

Cuando jugaba con el Glasgow City de Escocia, Chinchilla anotó tres goles en cuatro partidos en la Champions League 2021-2022. El 18 de agosto de 2021 debutó en esa competición con un gol ante Birkirkara de Malta.

Tres días después le marcó al Biik Kazygurt de Kazajistán y el 8 de setiembre de 2021 convirtió ante Servette de Suiza, pero ese club le ganó la serie al que era su equipo.

Mientras que Melissa Herrera también convirtió un gol en la UEFA Champions League Femenina. Su tanto fue el 21 de agosto de 2021, cuando jugaba con el Girondins de Bordeaux de Francia y marcó en el triunfo por 3-1 ante Kristiansand de Suecia.

Lo que viene para Sheika Scott

Después del triunfo del París FC contra HB Koge de Dinamarca en Champions, la tica le hará frente el domingo a un partido de su equipo contra FC Fleury 91, en la liga francesa.

Seguidamente alistará maletas, porque su siguiente reto estará en Estados Unidos con la Selección de Costa Rica, en ese Campeonato W de Concacaf en el que la Tricolor se enfrentará contra Jamaica el 27 de noviembre.

Quien gane ese encuentro obtendrá el boleto directo al Mundial Mayor de Brasil 2027. Y quien pierda ese duelo entre Costa Rica y Jamaica todavía se jugará un chance más, en un repechaje ante el perdedor del pulso entre Estados Unidos y El Salvador.

Vea el gol de Sheika Scott