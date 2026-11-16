La Selección de Amputados de Costa Rica hizo historia en la Copa Mundial que se realiza en México, tras empatar 1-1 ante Inglaterra y asegurar su clasificación a los octavos de final por primera vez en la historia.

Una anotación al cierre del partido de Sigdor Urrutia le permitió a la Tricolor igualar el marcador y sellar su pase a la siguiente ronda.

Aunque solo suma un punto en cancha, ya que cayó 2-1 ante Polonia en su debut mundialista, la Sele avanzó debido a que Irán, el tercer rival del grupo, no se presentó al torneo.

Producto de esto, la organización le otorgará los tres puntos al combinado nacional, lo que le permitirá clasificar como segundo o como uno de los mejores terceros.

De momento, el rival de los costarricenses no se ha definido, debido a que todavía queda por confirmarse su puesto final dentro del grupo.

Esta es la segunda ocasión en la que los comandados por Harold Villalobos participan en un Mundial. La primera vez fue en 2018, también en México, cuando terminaron en el puesto 18 de 24 seleccionados que dijeron presente.