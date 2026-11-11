De vestir uniformes usados a representar a Costa Rica en un Mundial: la ilusión de la Selección de Amputados

Costa Rica tendrá representación en el Mundial de Fútbol para Amputados, con la participación de la Selección Nacional Masculina de la categoría, en México. El primer partido del conjunto tico será el sábado 14 de noviembre, a las 5 p. m., cuando se enfrente a Polonia.

El siguiente compromiso de la Tricolor será el 15 de noviembre, a las 10 a. m., cuando se mida ante Inglaterra. Finalmente, cerrará la fase de grupos el 16 de noviembre, a las 3:30 p. m., frente a Irán.

Los 17 jugadores que representarán a Costa Rica son: Ronny Salazar, Marco Montezuma, José Urrutia, Merlyn Leitón, Rafael Porras, Joshua Santana, Víctor Mendoza, Elvin González, Asdrúbal Gamboa, Alexander García, Hamilton Lira, Dioney Bolívar, Manuel Solano, Jason Rosales, Taylor Pérez, Jonathan Calderón y Manuel Loría.

“Yo me acuerdo de que, al inicio, nos daban uniformes de equipos que ya estaban usados. A mí me tocaba usar el uniforme de Cristian Oviedo, pero ahora que nos den una camisa inspirada en nosotros es un orgullo. Un mundial es la mayor actividad para cualquier deportista, vamos a buscar la mejor presentación”, declaró Joshua Santana, una de las figuras de la Selección de Costa Rica.

Harold Villalobos, entrenador del equipo patrio, destacó que el convenio con Julián Valverde, creador de contenido costarricense, ha tenido un impacto muy importante en el ámbito deportivo, gracias a la exposición que ha conseguido la Selección. También los apoya el expresidente de la Fedefútbol Rodolfo Villalobos.

“La estábamos luchando con las uñas, ahora estamos con abundancia, por lo que queremos mantenernos así. Vea, fue algo tan loco que hasta imagínese que tuvimos que rechazar marcas”, profundizó Harold Villalobos.

Luego de la Copa del Mundo para Amputados, la organización buscará impulsar el campeonato nacional de la disciplina con el apoyo de los patrocinadores que se interesaron en la Selección.

“Es una oportunidad enorme porque no queremos que sea un apoyo de un torneo, nos gustaría que estas marcas nos acompañen con el fútbol para amputados a nivel de torneo local y demás”, finalizó.