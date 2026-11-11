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Puro Deporte

De vestir uniformes usados a representar a Costa Rica en un Mundial: la ilusión de la Selección de Amputados

La Selección de Costa Rica de Amputados iniciará actividad el sábado en el Mundial de la disciplina

Conferencia de prensa para convocados Selección Costa Rica futbol Aputados / Foto John Durán
La Selección de Costa Rica de Amputados fue presentada este 10 de noviembre en el Hotel Real Intercontinental, antes de viajar al Mundial de México. JOHN DURAN
Esteban Valverde