¿Seguirá Kevin Briceño como titular? Esto dice Amarini Villatoro

Kevin Briceño, portero de Cartaginés, volvió a ser blanco de críticas en la victoria brumosa ante Escorpiones, pues una mala salida del arquero y un rebote le dieron los dos goles del descuento a los belemitas.

Amarini Villatoro, estratega de Cartaginés, afirmó en conferencia de prensa que, pese al fallo, Briceño ha tenido actuaciones destacadas durante el torneo.

“Hoy tuvo un error en la salida en el primer gol de ellos. Y ahí el partido de él fue correcto, estuvo bien bajo el arco, nos salvó de unas situaciones importantes, venía de hacer un buen partido en San Carlos y hacer un buen partido acá también de local, un partido muy correcto con atajadas importantes”, afirmó el estratega.

Luego agregó que el guardameta es consciente de que no está en su mejor nivel, pero resaltó que también los ha ayudado y recordó que Briceño fue el arquero titular en el histórico título brumoso de 2022, con el que rompieron una sequía de casi 80 años.

“Le damos más mérito a lo positivo que a lo negativo. Sabemos y él ha sido muy consciente que no ha sido su mejor torneo, pero creo que es importante resaltar también que este equipo fue campeón con Kevin en el arco, que ha tenido buenos momentos y que estamos peleándola por atajadas importantes de él”, dijo Villatoro.

Además, el timonel guatemalteco fue cuestinado sobre si piensa ejercer presión para fichar a un portero que compita con Briceño el próximo torneo, a lo que aseguró que es muy temprano en el campeonato para decidir.

“Yo soy de ir partido a partido y soy de los que piensa que la evaluación de un torneo se hace al final conforme a los objetivos. Está primero lo colectivo, después entran los rendimientos individuales. Una evaluación en este momento creo que es muy prematuro, hay que esperar el final del torneo y analizar en base a esa parte final”, afirmó Villatoro.

Por último, aseguró que el arquero blanquiazul no tiene “buena prensa” y que otros porteros no solo señalados igual.

“Tenemos mucha confianza de Kevin en cerrar bien en las finales, creo que a veces no tiene buena prensa, eso es un factor en contra de él. He visto cómo porteros durante el torneo, extranjeros y todo, han tenido errores más garrafales y no se dice tanto. Creo que hay que ser un poquito justos en ese tema”, señaló el estratega.