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Puro Deporte

¿Seguirá Kevin Briceño como titular? Esto dice Amarini Villatoro

Kevin Briceño, portero de Cartaginés, volvió a protagonizar un error en la victoria ante Escorpiones

Kevin Briceño defendió el arco de Cartaginés en el partido ante Saprissa y luego tuvo un breve "crucee" con la afición morada.
Kevin Briceño volvió a ser señalado en un partido con Cartaginés, aunque Amarini Villatoro, técnico brumoso, prefiere ver lo positivo que le aporta al grupo. Jonathan Jimenez Flores
Alejandro Cerdas