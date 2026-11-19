Sebastián Acuña, volante de Saprissa, reapareció tras un mes sin jugar con los morados. El mediocampista no sabe si actuará el próximo sábado de visita contra Pérez Zeledón, pero dio una buena noticia para los seguidores de este club: ya se siente bien.

Acuña, quien sufrió un esguince en una de sus rodillas, según informó el equipo en su momento, quiere volver a la cancha y aportarle al grupo en el terreno de juego.

Saprissa retoma la competencia en la penúltima fecha del certamen este sábado, a las 8 p. m., en el campo de los generaleños.

“Yo estaba en recuperación y el receso del campeonato me ayudó para estar al cien por ciento y poder aportarle al grupo en estos dos partidos que vienen y en las fases que siguen”, dijo Sebastián Acuña en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

El volante, quien se perdió cuatro compromisos del Apertura, aseguró que está para jugar.

“Sí, gracias a Dios, estoy muy bien. He hecho una muy buena adaptación y una muy buena terapia y, por dicha, ya me siento bien. Dios primero, pronto podré aportar al grupo. Estoy bastante feliz porque también hay otros compañeros que ya están al cien por ciento, y el receso sirvió para que todos estén adaptados y con la idea clara del profe (Hernán Medford)”, comentó Sebastián.

Acuña añadió que la pausa en el certamen no solo les permitió recuperar a los lesionados, sino también trabajar en aspectos en los que estaban fallando.

“Trabajamos mucho con el cuerpo técnico y eso fue fundamental para lo que viene”, opinó el volante, quien consideró vital llegar al cierre con el plantel completo.

“Desde el inicio del torneo, el profe nos dejó claro que teníamos que estar todos listos, que tenemos una planilla bastante extensa y buena, con jugadores de mucha calidad, y creo que eso se ha demostrado.

“Hemos tenido muchos lesionados y, aun así, el equipo sigue en buen nivel. Entonces, eso es importante para lo que viene, porque ahora vamos a necesitar de todos en instancias muy importantes. Se nos vienen partidos fuertes y todos tenemos que estar preparados para aportarle al grupo”, destacó Sebastián Acuña.

Sebastián Acuña confía en que Saprissa gane los dos juegos que le faltan y busque sellar el primer lugar del campeonato. Aquí junto a Mariano Torres en un partido del torneo. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Acuña expresó que, durante este tiempo, también dedicaron espacio a analizar a Pérez Zeledón, rival del sábado a las 8 p. m.

“Ya hemos visto videos de ellos, de cómo se paran. Se hizo un análisis táctico y ya tenemos claro cómo debemos ir a jugar allá. Sabemos también que es un rival duro, que en casa se hace fuerte, y tenemos que ir con la mentalidad de ganar”, resaltó Sebastián.

Saprissa busca ganar los dos juegos que le faltan para tener mayores posibilidades de terminar la primera fase del campeonato en el primer lugar.

“Sabemos lo importantes que son estos dos partidos que quedan y tenemos que ir a ganarlos. Ya recuperamos jugadores importantes y estamos con muchas ganas de que ya sea sábado”, dijo Acuña.

Acuña insistió en que solo tienen en mente el primer lugar.

“Sabemos que lo más importante es el partido del sábado y lo hemos trabajado muy bien. Es el partido que nos va a dar ese primer lugar. Obviamente, falta otro, pero primero vamos por el encuentro en Pérez Zeledón”, dijo Acuña, quien añadió que desean ganar, pero tienen claro que no será fácil.

“Si nos unimos y si todos estamos comprometidos, sabemos que lo podemos sacar”, resaltó Sebastián Acuña.

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