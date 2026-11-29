“Locos por vos” es el concepto que Saprissa maneja para su nueva camiseta, inspirada en el Joker.

El sábado, antes del partido contra el Inter San Carlos, los jugadores revelaron la prenda y de inmediato se desató la locura de los aficionados por adquirirla.

Algunos corrieron a las tiendas dentro del estadio para comprarla y no les importó perderse varios minutos del partido: querían al Joker en sus manos.

Este domingo sucedió lo mismo que se ha presentado cada vez que sale una prenda de los morados: enormes filas para comprarla. En el Mall Lincoln Plaza, desde muy temprano, los morados se hicieron presentes para llevarse la nueva camiseta. El precio es de ¢52.990 para la edición jugador, adulto, y para la de niño aficionado es de ¢26.990.

La propuesta parte de la relación entre la valentía y la locura. Batman, quien estuvo presente en la tercera indumentaria anterior, representa esa valentía que identifica a los morados, mientras que el Joker simboliza la intensidad que aparece cuando el equipo se la juega toda, enfrenta situaciones límite y necesita sacar los partidos adelante. Bajo esta idea, el club busca representar esa pasión que lleva a su afición a vivir cada encuentro al máximo, con locura.

“La nueva indumentaria acompaña al equipo morado en el cierre del campeonato y representa la intensidad con la que jugadores y aficionados viven los momentos decisivos de nuestra institución”, destacó Saprissa.

En cuanto a su diseño, la camiseta toma como referencia la vestimenta clásica del Joker, con un cuello tipo polo y un tono de morado que Saprissa ya ha utilizado en el pasado. Además, incorpora un patrón de ilustraciones alusivas al Joker y a Harley Quinn en toda la superficie de la prenda. Las mangas incluyen los símbolos de naipe que identifican al personaje, en color verde.

“Esta camiseta es parte de nuestra licencia de 2 años con Warner Bros, que inició el año pasado con el uniforme alternativo más vendido en la historia y que la misma compañía premió como “Mejor Desarrollo de Experiencia”.

Desde entonces hemos lanzado una serie de artículos y colecciones casuales, las cuales también continuarán después de esta camiseta”, explicó Karol Quesada, gerenta de Mercadeo del Deportivo Saprissa, al departamento de prensa de los morados.

El tercer uniforme ya se encuentra disponible en saprissa.com. Además, a partir de este domingo estará a la venta en las tiendas oficiales del club ubicadas en Lincoln Plaza, Mall Multicentro, Multiplaza y el estadio Ricardo Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Uno de los detalles más distintivos del uniforme está presente en el escudo del club, el logotipo del fabricante y las risas ubicadas sobre la insignia de Batman. Estos elementos están elaborados con un material especial de Kappa que se carga con la luz y permite que brillen en la oscuridad.

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