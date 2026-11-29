Saprissa acabó con la incertidumbre y presentó su tercera equipación, la camiseta alusiva al Joker, famoso personaje de DC Comics.

La vestimenta es negra combinada con verde, color que suele usar el archienemigo de Batman; incluso su cabello es verde.

Los morados no dieron detalles de cómo es el uniforme e incluso se guardaron la sorpresa hasta lo último. El equipo salió a la cancha con abrigo y fue hasta que los jugadores se lo quitaron cuando se pudo ver al Joker.

Batman y El Joker no son tan diferentes… 🦇



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Ahí se vio la camisa morada, con letras blancas, detalles verdes fosforescentes y la risa de Ha, Ha, Ha del Joker.

La combinación de camisa y pantaloneta negras con detalles en verde, los tibaseños la completaron con medias moradas.

“El equipo entero de Saprissa es muy profesional. No solo la camiseta de Batman fue un éxito, sino esta que lanzamos hoy, que da gran fuerza. Tenemos cinco o seis años de ganar premios y es gracias al esfuerzo y a la consolidación de la gente de mercadeo, que está a la altura de lo que ofrecemos como equipo”, dijo Roberto Artavia, presidente de Saprissa en Futv.

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