El Joker llega a Saprissa; el esperado arribo del archienemigo de Batman terminó. Saprissa dio a conocer cuándo presentará su nueva camiseta alusiva al personaje de la risa burlona.

“Nos jugamos todo… Es hora de desatar la locura y que ÉL se revele. SOLO quienes lleguen temprano al estadio podrán vivirlo y hasta unírsele", publicó Saprissa en sus redes sociales sobre el duelo del sábado a las 7 p.m. y la presencia del Joker, o al menos la camiseta alusiva a él.

Nos jugamos todo… Es hora de desatar la locura y que ÉL se revele 🃏



SOLO quienes lleguen temprano al estadio podrán vivirlo y hasta unírsele 🤫



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Saprissa hizo el anuncio para comunicar el precio de las entradas del partido del sábado.

Los morados esperan definir el liderato contra el Inter San Carlos.

Los morados anunciaron que tendrán el sector de sol norte con la promoción de 2x1 a ₡4.500 por la página web y en la boletería física a ₡5.000. Sombra regular cuesta ₡6.500 en página web y en boletería física ₡7.000.

Hace un tiempo, el club lanzó una camiseta alusiva a Batman y todo indica que ahora el tercer uniforme estará inspirado en el personaje de la risa burlona: un humorista sombrío, sin pasado ni identidad civil, que juega con la muerte en cada chiste. El Joker es la razón por la que debe existir Batman.

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