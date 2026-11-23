Saprissa tiene ilusionados a sus aficionados con el primer lugar. A solo una fecha de que finalice la etapa regular del campeonato, los morados podrían terminar como líderes, lo que les daría una gran ventaja.

Finalizar en la cima no asegura el cetro, pero puede acercar al equipo a él. En las semifinales y la final, el líder cierra sus series como local.

Es más, en caso de no ganar la segunda ronda, el líder tiene derecho a disputar una gran final.

¿Qué va a pasar con Saprissa? ¿Terminará como líder? ¿Logrará el ansiado título 41?

El próximo sábado, a las 7 p. m., los tibaseños recibirán a Inter San Carlos. Un triunfo prácticamente les aseguraría el primer lugar, sobre todo si Cartaginés deja puntos en alguno de los dos encuentros que le faltan.

Saprissa es líder. ¿Cree que al final del Apertura 2026 logrará el título 41?. Esa fue la pregunta que se les hizo a los aficionados saprissistas en el canal de WhatsApp de La Nación dedicado a Saprissa (si desea unirse, siga este enlace).

Las opciones de respuesta fueron: Termina líder y es campeón sin gran final; Termina líder y es campeón en dos finales; Termina líder, pero no es campeón; No termina líder, pero sí es campeón; y No termina líder y no es campeón.

Este es el resultado del sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En el sondeo participaron 558 personas. De ellas, 477 (85,5%) indicaron que Saprissa termina líder y es campeón sin gran final; 46 (8,2%) opinaron que termina líder y es campeón en dos finales; 19 (3,4%) señalaron que termina líder, pero no es campeón; ocho (1,4%) eligieron la opción “No termina líder, pero sí es campeón”; y ocho (1,4%) escogieron “No termina líder y no es campeón”.

“Hemos sido los más regulares, los que más estuvimos en el primer lugar. Eso quiere decir mucho, pero nos queda todavía un partido por delante”, dijo Mariano Torres en la zona mixta del Estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Saprissa tuvo un repunte que lo impulsó a la cima, con tres victorias consecutivas: de visita contra Herediano, en casa frente a Puntarenas y nuevamente como visitante ante Pérez Zeledón.

Los morados cerrarán en casa la primera fase del torneo el próximo sábado contra Inter San Carlos, club que los derrotó por 1-0 en la fecha cinco de la primera ronda.

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