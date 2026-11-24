Amarini Villatoro realmente tiene poco que esconder contra Liga Deportiva Alajuelense y este lunes 23 de noviembre se confirma lo que el técnico de Cartaginés adelantó desde el viernes pasado, cuando atendió a los medios de comunicación.

Hace tres días, el estratega chapín dijo que Geancarlo Castro se lesionó cuando fue a unos entrenamientos con la Selección de Costa Rica y que no estaría disponible para este duelo ante la Liga.

No fue ninguna estrategia como para sorprender después, sino que simplemente dijo la verdad: Geancarlo Castro no está en la convocatoria para este juego correspondiente a la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026.

Cartaginés alinea con Kevin Briceño, Luis Olivas, Diego Mesén, José Luis Quirós, Luis Flores, Carlos Barahona, Mauricio Villalobos, Gian Mauro Morera, Manuel Morán, Joaquín Alonso Hernández y José de Jesús “Tepa” González.

En la suplencia, los blanquiazules tienen a Christopher Moya, Rándall Cordero, Johan Cortés, Diego González, Andrey Mora, Claudio Montero, José Mora, Douglas López, Yael López y Juan Carlos Gaete.